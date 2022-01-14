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Öğretim materyalleri tasarım yarışması İstanbul'da başladı - Son Dakika

Öğretim materyalleri tasarım yarışması İstanbul'da başladı

14.01.2022 12:40

İstanbul'da, 2. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması'na katılan öğretmenler, verdikleri eğitimi öğrencilerin daha iyi kavrayabilmeleri amacıyla tasarladıkları projeleri jüri üyelerinin beğenisine sundu.

İstanbul'da, 2. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması'na katılan öğretmenler, verdikleri eğitimi öğrencilerin daha iyi kavrayabilmeleri amacıyla tasarladıkları projeleri jüri üyelerinin beğenisine sundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, 58 ilden farklı kategorilerdeki 261 materyalin yarıştığı etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi'nde başladı.

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yarışmayı, öğrencinin öğrenmesini merkeze alan, mesleki gelişimi önceleyen çok önemli bir çalışma olarak değerlendirdi.

Öğretmenlerin mesleki gelişimi noktasında en önemli alanlardan birinin materyal kullanımı olduğunu belirten Yazıcı, "Bu materyal kullanımını destekleyecek en önemli unsur, öğretmenlerimizin kendilerinin materyal geliştirmeleri. Her öğrencimiz mutlaka öğrenebilir, öğrencilerimizin her birinin öğrenmesi kendine özgü. Birbirimizin yaptıklarından ilham alacağız, yeni değerler ve materyaller öğreneceğiz. Bunları sınıflarımıza ve çocuklarımıza taşıyacağız. Hep birlikte öğrencilerimizin gözlerine bakmaya devam edelim. Onlara saygıyla, sevgiyle bakmaya devam edelim, cesaretlendirelim." diye konuştu.

Yazıcı, daha sonra stantları gezerek öğretmenlerle sohbet etti, hazırladıkları projeleri inceledi.

"Tamamen atık malzemelerden üretildi"

Türkiye'nin eğitim öğretim alanındaki materyallerle etkinlik hafızasının gelişmesine katkı sağlanması hedeflenen yarışmada, öğretmenlerce hazırlanan proje stantları renkli ve eğlenceli görüntüler oluşturdu.

"Uzayda Ben" projesinin sahibi, Beşiktaş 100. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu sınıf öğretmeni Sibel Genç, yarışmaya bilim insanı olmak isteyen eski öğrencisi Poyraz Karakaya ile katıldı.

Projenin, Karakaya'nın hayali olduğunu söyleyen Genç, "Poyraz, 1. sınıftan beri astronot olmak istediğini söylüyordu. Böyle bir tasarım yarışması gelince 'Poyraz, hayalini gerçekleştirmeye ne dersin?' dedik. Önce hayal ettik, sonra uzayla ilgili araştırma yaptık, uygulama aşamasına geçtik. Yaratıcı drama etkinliğiyle uzay ve evreni yaptık. Sonra keşfettik, öğrendik. Projemiz tamamen atık malzemelerden üretildi." ifadelerini kullandı.

Çamaşır makinesi hortumu ve pet şişe gibi atık malzemelerden yapılan astronot kıyafeti giyen Karakaya ise bu işe hayaliyle başladıklarını dile getirdi.

Karakaya, ilkokula başladığından astronomi alanında bir bilim insanı olmak istediğini belirterek, "Öğretmenim de sağ olsun beni kırmadı ve atık malzemelerden bizim için uzay üssü tasarladı. Bu benim hayalimdi, hayalim olmaya devam edecek. İnşallah büyüyünce bunu gerçekleştireceğim. Uzaya çıkıp ülkemi gururlandırmak istiyorum." dedi.

Öğrencilere matematiği sevdirmek için halka atma oyunu şeklinde "Halkalardaki Sayılar" projesini hazırlayan sınıf öğretmeni Funda Yüksel de ana sınıfından ortaokul seviyesine kadar sayıları kavrama ve sayıyı okuma çalışması yaptığını kaydetti.

Yüksel, çocuklarda büyük başarılar sağladığını anlatarak, "Çocuklar erken bir şekilde sayıları kavramaya başladı. Halkalarda atık malzemeler kullandım." şeklinde konuştu.

18 materyale ödül verilecek

Sergide öğretmenlerden projeleri hakkında bilgi alan 18 akademisyen, 9 öğretmen ve 9 maarif müfettişinden oluşan jüri, daha sonra çevrim içi değerlendirme yaparak puan verecek.

Değerlendirme sonunda en yüksek puan sıralamasında her kategoriden birinci, ikinci ve üçüncü materyaller belirlenecek.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, dijital materyal ve bu yıl eklenen özel eğitim şeklinde 6 kategorinin yer aldığı yarışmada, 18 materyale ödül verilecek.

Öğretim materyalleri tasarım yarışması İstanbul'da başladı
Öğretim materyalleri tasarım yarışması İstanbul'da başladı
Öğretim materyalleri tasarım yarışması İstanbul'da başladı
Öğretim materyalleri tasarım yarışması İstanbul'da başladı

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Devlet Arşivleri Başkanlığı, milli eğitim bakanlığı, İstanbul, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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