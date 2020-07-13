Öğretim üyelerinden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sanal resim sergisi - Son Dakika

Öğretim üyelerinden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sanal resim sergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sanal karma resim sergisi açıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sanal karma resim sergisi açıldı.

Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bir grup öğretim üyesi tarafından açılan sergide, toplumsal farkındalık düzeyine, milli birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında sanal ortamda açılan sergide, 8 öğretim üyesi tarafından hazırlanan 25 sanat eseri ve tasarım yer alıyor.

Sergideki eserlerden biri deri üzerine minyatür rölyef, 13'ü afiş tasarımı, 11'i de tuval üzerine yağlı boya tablodan oluşuyor.

Sergi, "https://tinyurl.com/OMU15TemmuzSergisi1" veya iki boyutlu ortam için "https://tinyurl.com/OMU15TemmuzSergi" bağlantısından sanal ortamda 360 derecelik açıyla gezilebilecek ve 24 Temmuz'a kadar açık kalacak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretim üyelerinden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' sanal resim sergisi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:40 Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi 20:30 Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi 20:09 Başakşehir'e şampiyonluk yarışında büyük şok! Konya'da fark 2'ye çıktı 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
20:40
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
20:30
Başakşehir'e şampiyonluk yarışında büyük şok! Konya'da fark 2'ye çıktı
20:09
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
20:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 22:06:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğretim üyelerinden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sanal resim sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]