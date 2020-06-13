Öğretim üyelerinin açtığı online sergiye 20 ülkeden katılım - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Eda Öz Çelikbaş ve Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Kübra Şahin Çeken'in, sosyal medya üzerinden açtıkları uluslararası online "Sanat Terapidir" sergisine 20 ülkeden 732 kişi, 1464 eserle katıldı.

Uluslararası online sergide, Azerbaycan, Almanya, İtalya, Hollanda, Romanya, Kanada, Singapur, Hindistan ve Uganda'nın da bulunduğu 20 ülkeden 732 katılımcı, ikişer eseri ile yer aldı.

Doktor Öğretim Üyesi Çelikbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden herkesin etkilendiğini söyledi. Bu dönemde sanatla uğraşan kişilerin çalışmalarını insanlara sunamamaktan çok fazla sıkıntı yaşadığını belirten Çelikbaş, bu düşünceden hareketle doktoradan arkadaşı Kübra Şahin Çeken ile online bir sergi açmayı düşündüklerini ifade etti.

Uzmanlık alanının sanat ve terapi olduğunu dile getiren Çelikbaş, "Bir sergi yapalım dedik. Sergimizin temasını da 'Sanat Terapidir' olarak belirledik. Serginin başvuru süresini 1 ay tuttuk. Sergimize 20 ülkeden 732 kişi 1464 eseri ile katıldı. Sergimize herkesi kabul ettik çünkü sanat evrenseldir ve sanat gerçekten şifalıdır. O yüzden sergimizin adını 'Sanat Terapidir' koyduk çünkü sanat psikoterapide de bir tedavi yöntemidir." dedi.

"Eserleri Instagram üzerinden paylaştık"

Çelikbaş, eserleri Instagram üzerinden paylaştıklarını anlatarak, gelen eserlerin küratörlüğünü Kübra Şahin Çeken'in yaptığını vurguladı. Kovid-19 sürecini Uzak Doğu'da insanların şifalanmak için kullandığını savunan Çelikbaş, şunları kaydetti:

"Mevlevilikte de kendini dinleme, sessiz kalma ve dua etme de var. Biz bu amaçla yola çıktık. Şifalanalım dedik ve gerçekten de öyle oldu. Çalışmamız örnek de teşkil etti. Bizim ardımızdan birçok fakülte online ya da sanal sergi yaptı. Sergimiz Instagram'da hep kalacak. İnanıyorum ki şifalandık ve herkesten de böyle mesaj aldık. Devamı gelecek. Sayfayı kapatmayı hiç düşünmüyoruz. Sanat gerçekten terapinin bir çeşididir. İnsanlara şükrederek zorlukların üstesinden gelebileceklerini anlatmaya çalıştık. Bunu da başardığımıza inanıyorum."