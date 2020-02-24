Öğretim üyelerinin projelerine TÜBİTAK desteği - Son Dakika

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Çayırlı ile Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Tarımsal Biyoinformatik Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Emre Aksoy'un projeleri TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Serkan Çayırlı'nın yürütücüsü olduğu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gökçen'in araştırmacı olarak yer aldığı "Atık Malzemelerin ve Yan Ürünlerin Kalsitin Öğütülmesinde Öğütme Yardımcısı Olarak Kullanımının Araştırılması" başlıklı proje desteklenecek.

Dr. Öğr. Üyesi Emre Aksoy'un yürütücüsü olduğu, "GATA12 Transkripsiyon Faktörünün Demir Eksikliğinin Moleküler Regülasyonundaki Görevinin Arabidopsis thaliana'da İncelenmesi" ve "Kitosanın Demir Eksikliği Üzerindeki Etkisinin Hassas ve Dayanıklı İki Soya Çeşidinde İncelenmesi" başlıklı iki Ar-Ge projesi de TÜBİTAK'tan destek alacak.