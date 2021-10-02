Öğretim Üyemizin Başarısı 16-03-2021 - Son Dakika
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Öğretim Üyemizin Başarısı 16-03-2021

Son Güncelleme: 02.10.2021 04:47

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Biyomedikal Programı öğretim üyesi, Dr. Öğr.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Biyomedikal Programı öğretim üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul KARAKULAK'ın uzun soluklu saha ve laboratuvar çalışmaları neticesinde geliştirdiği "Bağlar için çoklu gübre dağıtma makinası ve değişken oranlı kontrol sistemi" için Türk Patent ve Marka Kurumuna 2018/16796 numarası ile "Yurtiçi İncelemeli Patent" başvurusu yapılmıştır. Başvuru giderleri Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A. Ş. tarafından desteklenmiştir.

Başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 09/03/2021 tarihinde "Yurtiçi İncelemeli Patent" olarak onaylanmıştır.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Öğretim Üyemizin Başarısı 16-03-2021 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğretim Üyemizin Başarısı 16-03-2021 - Son Dakika
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