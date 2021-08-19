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Öğretim üyesi direksiyon başında kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Öğretim üyesi direksiyon başında kalp krizi geçirdi

19.08.2021 16:20

- Öğretim üyesi direksiyon başında kalp krizi geçirdi Refüje çıkıp ağaca çarpan aracın hava yastıkları açılmadı Adıyaman'da, otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirerek refüje çıktıktan sonra ağaca çarpan öğretim üyesi yaşam savaşı veriyor.

- Öğretim üyesi direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Refüje çıkıp ağaca çarpan aracın hava yastıkları açılmadı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirerek refüje çıktıktan sonra ağaca çarpan öğretim üyesi yaşam savaşı veriyor. Refüje çıktıktan sonra ağaca çarpan otomobilin hava yastıklarının açılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi karşı tarafında 01 HP 099 plakalı Renault marka otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayhan Karabulut (47), refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar ile olay yerinden geçen polis ekipleri sürücünün yardımına koşarak durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Öğretim Üyesi Ayhan Karabulut, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Karabulut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Olay sonrası olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından önce refüje çıkan ve sonra ağaca çarparak durabilen otomobil, yoldan kaldırıldı. Ağaca çarparak durabilen ve motor kısmından büyük hasar alan Renault marka otomobilin hava yastıklarının açılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Öğretim üyesi direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Öğretim üyesi direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Öğretim üyesi direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Öğretim üyesi direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Öğretim üyesi direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Ayhan Karabulut, Öğretim Üyesi, Kalp Krizi, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğretim üyesi direksiyon başında kalp krizi geçirdi - Son Dakika


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