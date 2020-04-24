Öğretim Üyesi Doğan: "Korona virüs salgını iletişim biçimimizi değiştirdi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğretim Üyesi Doğan: 'Korona virüs salgını iletişim biçimimizi değiştirdi' - Son Dakika

Öğretim Üyesi Doğan: "Korona virüs salgını iletişim biçimimizi değiştirdi"

6 saat önce

Alanya Hamdullah Eminpaşa (HEP) Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Ertan Doğan, tüm dünyayı derinden etkileyen Korona virüs salgınının, yeni İletişim Teknolojilerinden sosyal medya ve internet teknolojisinin gücünü bir kez daha ortaya çıkardığını...

Öğretim Üyesi Doğan:

Alanya Hamdullah Eminpaşa (HEP) Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Ertan Doğan, tüm dünyayı derinden etkileyen Korona virüs salgınının, yeni İletişim Teknolojilerinden sosyal medya ve internet teknolojisinin gücünü bir kez daha ortaya çıkardığını ifade etti.


Korona virüs salgının ortaya çıktığı günden bu yana tüm dünyada kitlesel iletişimin internet üzerinden devam ettiğine dikkat çeken Alanya Hamdullah Eminpaşa (HEP) Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Ertan Doğan, "Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını, hiç kuşkusuz kitle iletişimine yeni bir bakış açısı getirdi, kitlesel iletişime yön verdi. Yaşadığımız süreç gerçekten çok zor bir süreç. Bu süreçte doğru bilgi alma, güvenilir kaynakların iletişim araçlarından beslenme kritik bir önem taşıyor. Böyle kriz anlarında etkili ve doğru iletişimin kurulmaması, toplumun bunalıma sürüklenmesi, karamsarlığın ve ruhsal çöküntünün artmasına yol açarak salgında daha fazla can kaybına da yol açabilir. İnternet ve sosyal medya iletişimi olmasaydı, salgının yaptığı panik, karamsarlık ve ruhsal çöküntü daha fazla olabilirdi. Bugün toplumsal iletişimde dünya bir devrim yaşıyor. Öyle ki, nerede olursanız dünyanın merkezi sizsiniz. Sanatçılar evlerinden sosyal medya araçlarıyla konserler düzenliyor. Hatta Youtube, Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullandıklarında bu konserlerden gelir bile elde edebiliyorlar. Öğrenci toplulukları ve gençler, sosyal medyada oluşturdukları gruplar ile farklı bir iletişim deneyimi yaşıyor. Sosyal Medya bir ortam olarak gücünü katlayarak büyüdü. Küresel şirketler mesafeli yaklaştığı evden çalışma kavramına daha sıcak bakmaya başladı. Hatta bu kavramla ofis giderlerini en aza indirebileceklerini keşfetti. Haber kaynağının değişmez öznesi gazeteciler bugün röportajlarını telefon, internet ve sosyal medya aracılığı ile yapıyorlar. Ulusal ve küresel haber ajansları, televizyon kanalları hatta radyolar, özgün içeriklerini internet ve sosyal medya araçlarını kullanarak üretiyorlar. Salgın bitse bile evden biz bu iletişim yöntemini hayatımızdan çıkarmayacak ve yeni bir normale doğru adım atacağız gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.


"Uzaktan eğitim hayatımızın bir parçası olacak"


Doğan, tüm dünyayı etkisi altına alan ve dünyada yüz binlerce insanın ölümüne neden olan salgının eğitime olan etkisine de değindi. Salgının yayılım hızı nedeniyle, tüm dünyada eğitim sistemin uzaktan öğretim yöntemleri ile gerçekleştirildiğine dikkat çeken Doğan, "Korona virüs nedeniyle iletişimde yaşanan köklü değişiklikler, eğitimde de yeni bir dönüşümü beraberinde getirdi. Ortaöğretim ve yükseköğretimde bugün meydana gelen zorunlu dijitalleşmenin avantajları olduğu gibi dezavantajları da var Uzaktan eğitim aslında sanıldığı gibi yeni bir olgu değil. Açık öğretim, uzaktan eğitim, e-öğrenme, çevrim içi öğrenme ve yaşam boyu öğrenme kavramları salgın öncesinde de gündemdeydi. Şu anda ne kadar kavram karmaşası yaşansa da, tüm bu kavramlar giderek yerlerine oturacaktır. Her ne kadar karşıt görüşler olsa da bu gün sınırlı bir teknolojik belirleyicilik çerçevesinde toplumsal yapılar şekilleniyor. Ülkemiz ağ toplumu olma yolunda önemli bir sınavdan başarılı bir şekilde geçmekte. Enformasyonel toplum olmanın en önemli aracı bilginin toplumun tüm kesimlerine hızlı ve verimli bir biçimde yayılabilmesidir. İşte bu günlerde Türkiye sahip olduğu potansiyeli kullanarak geleceğin önemli bir gücü olacağını gösteriyor. Francis Bacon "Bilgi Güçtür" demiştir. Bu gün güçlü olmanın anahtarı halen bilgi sahibi olmaktır. Ülkemiz sahip olduğu teknolojik alt yapıyı kullanarak eğitimde dijitalleşmeyi sağlayıp yeni bir çağa gücünü artırarak giriyor. Özellikle yükseköğretimde YÖK'ün stratejisinin de dijitalleşme olması doğru yolda olduğumuzun bir göstergesidir. Bu zorunlu teknoloji kullanımının avantajlarını ileri ki yıllarda yaşayacağız ve ülkemiz bu zor günlerin de üstesinden gelecektir diye düşünüyorum" dedi. - ANTALYA

Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:27 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Gülen adam, kendisini incelemek isteyen uzman ismi, kahkaha atarak geri çevirdi Sefirin Kızı dizisinin oyuncusu Ömer Edip Tepeli baba oluyor Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi         
20:51
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi         
20:50
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi         
20:48
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır         
20:32
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi         
20:18
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı         
20:15
Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı         
20:13
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı         
19:32
Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi         
19:30
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı         
19:22
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi         
19:10
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti         
19:04
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi         
19:04
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi         
19:03
KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi         
18:48
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı         
18:30
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü         
18:30
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir         
18:20
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi         
18:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi         
17:52
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı         
17:49
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti         
17:35
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı         
17:30
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü         
17:20
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı         
17:19
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti         
17:14
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır         
17:12
103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı 103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 21:20:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğretim Üyesi Doğan: "Korona virüs salgını iletişim biçimimizi değiştirdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]