Öğretim üyesi kampüste "dalıcı güvercin" besliyor
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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Recep Yetiş, kampüste hobi olarak "dalıcı güvercin" besliyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:18 Kaynak: AA
Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Recep Yetiş, kampüste hobi olarak "dalıcı güvercin" besliyor.
BEÜ kampüsünde güvercinler için özel bir alan oluşturan ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Yetiş, en büyük hobilerinden birinin güvercin beslemek olduğunu söyledi. Adana
'dan getirdiği güvercinlerin dünyanın en hızlı ırkı olarak bilindiğini anlatan Yetiş, bu türün genellikle sıcak bölgelerde yaşadığını aktardı.
Kuşlara ayrı bir ilgisinin olduğunu bildiren Yetiş, "Kuşları getirdiğimde soğuk havalarda sorun yaşayacağım söylenmişti ama bir sıkıntı olmadı. Kışın burada 4 ayda yaklaşık 30 yavru büyüttük. Güvercinler 7 dakikada bin metre yüksekliğe çıkıp, 15 saniyede de geri dönebiliyor. Kuşların hız ve performansı üzerine çalışma yürütüyorum. İklim koşullarının kuşlar üzerindeki etkilerini de araştırıyorum." diye konuştu.
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