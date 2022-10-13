Öğretim üyesi küçük atölyesinde eşi ve kızıyla katamaran yapıyor - Son Dakika
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Öğretim üyesi küçük atölyesinde eşi ve kızıyla katamaran yapıyor

13.10.2022 11:04

Bursa'da kendi imkanları ve ailesinin desteğiyle katamaran üretmeye başlayan akademisyen, tekneyi kısa sürede tamamlayıp yüzdürmeyi hedefliyor.

Bursa'da kendi imkanları ve ailesinin desteğiyle katamaran üretmeye başlayan akademisyen, tekneyi kısa sürede tamamlayıp yüzdürmeyi hedefliyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ersan Koç, hayalini kurduğu tekne projesini Kovid-19 sürecinde hayata geçirdi.

Koç, kiraladığı yaklaşık 50 metrekare büyüklüğündeki iş yerini atölyeye dönüştürerek yaklaşık iki yıl önce başladığı katamaran projesinde, piyasadan temin ettiği ahşap ve kompozit malzemeleri kullanıyor.

En büyük desteği eşi Tuba Taşlıcalı Koç ve kızı Damla İnci Koç'tan gören akademisyen, motorunu da alıp monte edeceği tekneyi kısa sürede tamamlayıp denize indirmek istiyor.

Ersan Koç, AA muhabirine, Antalyalı olduğunu ve çocukluğunun deniz kenarında geçtiğini söyledi.

Denizi yaşamak, hissetmek ve denizci bir aile olmak için tekne yapımı serüvenine başladığını belirten Koç, "Babamın, rahmetli dedemin ahşap atölyeleri oldu, marangozhaneleri oldu ve oralarda kendi evlerini yaptılar. Ben de onların dizinin dibinde büyüdüm." ifadesini kullandı.

Koç, 10-12 yıl önce Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki araştırma görevlisiyken böyle bir tekne yapmaya niyetlendiğini ancak bir süre akademik çalışmalar için yurt dışında yaşadığı için hayalini gerçekleştiremediğini anlattı.

Katamaran 8,5 metre boyunda 4,5 metre eninde

Salgın sürecinde projesine başladığını dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Ailece bir dönem geçirdik ve bu tür kararları öne çektik. Emeklilik planı gibi değil, hayatımızın bir parçası olacak inşallah. Yavaş ilerleyeceğini kabul ederek ama keyifli olacağını da bilerek amatör bir ruhla, aşama aşama tekniğini de öğrene öğrene amatör tekne yapım tekniklerini takip ederek tamamen ahşap ve kompozit malzemeyle bir katamaran bir araya getiriyorum. Katamaran olması biraz deniz üzerindeki denge talebiyle alakalıydı, açık güverte katamaranlardan bu. Küçük bir atölyede parçaları ayrı ayrı üretilerek ayna simetrisinde iki gövdesi oluyor. Parçaları bir araya getiren kirişler mevcut, orta bölmesinde de sosyal ve kapalı bir alanı olacak. Bunlar birleştirildiği zaman havanın arasından aktığı, daha az çalkalanan, denizci bir tekne ortaya çıkıyor."

Koç, 8,5 metre uzunluk ve 4,5 metre eninde olacak tekneyi sahil kenarı gezintilerinde kullanacaklarını ifade etti.

Çalışmasını yüzde 80 tamamladığını bildiren Koç, atölyeden parçalar halinde çıkarıp kenarında birleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de öğretim görevlilerinin farklı uğraş alanlarında faaliyet göstermesinin kendileri için bir kazanç olduğunu belirtti.

Üniversite bünyesinde yeni açılan Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin de farklı disiplinler arası çalışmaları içeren bu atölyeyi ziyaret ettiğini aktaran Karademir, "Öğrencilik yıllarında gençlere dokunmak onlarda çok büyük bir etki yapıyor ve buna çok önem veriyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretim üyesi küçük atölyesinde eşi ve kızıyla katamaran yapıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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