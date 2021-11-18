Öğretim üyesi ve öğrenciler çamaşır makinelerindeki çocuk ölümlerinin sonunu getirecek proje geliştirdi - Son Dakika

Öğretim üyesi ve öğrenciler çamaşır makinelerindeki çocuk ölümlerinin sonunu getirecek proje geliştirdi

"Maliyeti çok fazla olmayacak, hayat kurtaracak"

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Çetin Özay ve öğrencileri, geliştirdikleri proje ile çamaşır makinelerindeki çocuk ya da evcil hayvanların ölmesi veya yaralanmalarının önüne geçilecek önemli bir başarıya imza attı.

FÜ Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Çetin Özay ve öğrencileri, her yıl dünya genelinde çamaşır makinesi içerisinde kalarak hayatını kaybeden çocuk veya evcil hayvanların ölmesi sonucunda 2017 yılında 'Çamaşır Makineleri için Titreşim Sensörlü Çocuk ve Evcil Hayvan Güvenlik Sistemi ve Algoritması' Projesi üzerinde çalıştı. AR-GE sürecini tamamladıktan sonra uygulamada da başarılı sonuç veren proje, Türk Patent Enstitüsünden 'olur belgesi' aldı. Geliştirdikleri cihazın hem ekonomik hem de hayati önem taşıdığına dikkat çeken Doç. Dr. Özay, firmaların bundan sonraki süreçte cihazı seri üretimde kullanmaları konusunda yardımcı olabileceklerini kaydetti.

"Çamaşır makinesinde ölen çocuk veya hayvanların acıları nedeni ile projeye başladık"

Cihazı geliştirmelerindeki amaçlarına değinen Doç. Dr. Çetin Özay, "Bizim buradaki temel amacımız, devletine milletine bağlı ve insanlığa hizmet eden değerli mühendisler yetiştirmektir. Bunları yetiştirirken de mevcut problemleri, günlük yaşamda karşılaştığımız problemleri çözme ve geleceğe daha yeni ürünler katma amacıyla özellikle güncel konular noktasında çalışmalar veriyoruz. Bu projeye başlamamızın sebebi ise 2017 yılında geçtiğimiz günlerde Kastamonu'da yaşanmış olan olay gibi benzer olaylar olmuştu. Amacımız bunun önüne geçmek. Çalışan çamaşır makinesi içerisinde kalan çocukların ve evcil hayvanların ölmesi sonucunda bizlere vermiş olduğu üzüntüden dolayı bu projeye başladık" dedi.

Proje sonucunda geliştirilen cihazın hayati öneme sahip olduğunu aktaran Doç. Dr. Çetin Özay, "Normal mevcut kullanımda olan çamaşır makineleri ve üretilecek yeni çamaşır makinelerine entegre edilebilecek bir cihaz yapmaya çalıştık. Çamaşır makineleri çalışırken kapak kapatıldıktan sonra düğmeye basıldığı takdirde önce su alıyor ardından dönmeye başlıyor. İçerisinde canlı olup olmadığı bilinmemekle birlikte olmaları durumunda ölmelerine neden oluyordu. Ama bizim yapmış olduğumuz cihaz, bu durumun önüne geçebilecek bir çalışma. Cihazın çalışma sistemi ise şu şekilde, öncelikle elektrik bizim cihaza gelmekte ve tamburun üzerine yerleştirmiş olduğumuz titreşim sensörleri vasıtasıyla oradaki titreşimi algılayabiliyoruz. Bunu yapmadan önce içerideki eğer canlı hareket etmiyorsa onu uyandırmak için tambura 45 derecelik sağ sol hareketi vererek titreşim algılandığı takdirde makine çalışmıyor ve kullanıcıya sesli uyarı veriyor" diye konuştu.

"Maliyeti çok fazla olmayacak, hayat kurtaracak"

Çalışmayı öğrencileriyle beraber yaptıklarını aktaran Doç. Dr. Özay, "Bu projeyi Türk Patent Enstitüsüne sunduk. Enstitüden, 'olur' aldık. Bu projeyi yaparken birlikte patent almış olduğum öğrencilerim çok ciddi emek sarf etti. Bu üniversal bir cihaz. Halkımızın kullanmış olduğu makinelere de takılabilecek, ayrıca yeni üretilecek çamaşır makinelerine de entegre edilebilecek. Maliyeti çok fazla olmayacak ama yapmış olduğu işlev olarak hayat kurtaracak. Sevdiklerimizden bizi ayırmayacak bir özelliğe sahip olacak. Şimdiye kadar akademisyen ve üniversite olarak bunu üretmiş olduk. Bunun denemelerini 2017 yılında yaptık, başarılı sonuçlar elde ettik. Bugünün şartlarında yapılması gereken, seri üretim yapan firmaların bunu seri üretime sokması ve halk arz etmesi" şeklinde konuştu.