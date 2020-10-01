Öğretim üyesinden enkazdan çıkan hurda metallerle deprem anıtı - Son Dakika

Öğretim üyesinden enkazdan çıkan hurda metallerle deprem anıtı

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Rüçhan Keçeci, Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta yaşanan depremin unutulmaması ve bu konuda farkındalık oluşturmak için enkazdan çıkarılan hurda metallerle deprem anıtı yaptı.

Öğretim üyesinden enkazdan çıkan hurda metallerle deprem anıtı, System.String[]

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Rüçhan Keçeci, Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta yaşanan depremin unutulmaması ve bu konuda farkındalık oluşturmak için enkazdan çıkarılan hurda metallerle deprem anıtı yaptı. Anıtın metal aksamını tamamlayan Keçeci, anıta bazı figürler ve kompozisyonlar eklemeyi planlıyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremi evinde yaşayan Keçeci, yitirilen canların yanı sıra çok sayıda kişinin yaralandığı, ev ve iş yerlerinin yıkıldığı depremin neden olduğu acıyı ölümsüzleştirmek için anıt yapmaya karar verdi.

Keçeci'nin yüzde 70'ini enkazdan çıkarılan hurda metal parçaları ile 2 ayda yaptığı, 2,5 metre yüksekliğinde, 180 santimetre çapındaki anıtın üzerinde depremin gerçekleştiği saat olan 20.55 ve 1 metre yüksekliğinde ellerini dua için semaya açan iki el figürü bulunuyor.

Keçeci, 1 metrelik mermer kaide üzerinde Elazığ'da uygun bir alanda sergilemek istediği anıtı ilerleyen süreçte çevresine arama kurtarma ekiplerinin el ele tutuşmasını simgeleyen figürlerle de zenginleştirmek istiyor.

"Bu anıtla 7'den 77'ye herkese mesaj vermek istiyorum"

Keçeci, AA muhabirine, 13 yıldır hurda metal parçalarını spiral, kaynak makinesi, çekiç gibi aletler yardımıyla çeşitli figürlere ve anıtlara dönüştürdüğünü söyledi.

Yaptığı çalışmalarında mesaj vermeye ve farkındalık oluşturmaya gayret gösterdiğini ifade eden Keçeci, son çalışmasının 24 Ocak'taki depremi anlattığını belirtti.

"Elazığ'da yaşayan bir vatandaş olarak 24 Ocak'ı hiç unutamıyorum, özelikle o saati, o anı. Saat 20.55'te büyük bir sarsıntı ile irkildik. Evim 10. katta ve sarsıntıyı çok fazla hissettik. Depremin o anının bendeki etkisi çok büyük. O anı unutturmamak için bir anıt yapmak istedim" diyen Keçeci, farklı materyaller kullanarak deprem anıtını hazırladığını aktardı.

Keçeci, "Bu anıtla 7'den 77'ye herkese mesaj vermek istiyorum. Deprem hayatımızın bir gerçeği, depremle yaşayacağız ama bunun önlemlerini de alacağız. Sağlam binalar yapacağız, zemini sağlam araziler seçeceğiz." ifadesini kullandı.

Keçeci, tamamladığı anıtın vişne mermerinden yapacağı kaide ile 4,5 metre yüksekliğinde olacağını dile getirerek, "Yapmış olduğum tasarımda dairesel formda mekanik saat görülüyor. Mekanik saat tam 20.55'te durmuş. Yani 24 Ocak 2020'deki deprem anını anlatan bir saat tasarladım. Saatin alt tarafında 2 el görülüyor. Eller avuç içi ile saati tutmakta." diye konuştu.

Enkazdan çıkarılan metalleri kullandı

Anıtın yapımında kullandığı malzemelerin yüzde 70'inin yıkılan eski binaların enkazından çıkan çelik oranı az, kolay eğilebilen demir inşaat çubukları, lama demirleri ve sac parçaları gibi metaller olduğuna işaret eden Keçeci, geriye kalan bazı malzemeleri ise atölyesindeki hurda metallerden kullandığını bildirdi.

Keçeci, sac denilen malzemelerden kaynak ve spiral kullanarak el formlarını yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Eller deprem anında dua ediyor çünkü deprem anında büyük bir korku ve kargaşa yaşadık. Kimi insan kelime-i şehadet getirdi kimi insanlar da ellerini açıp, dua etti. İşte bu eller o anda yapılan dualardan esinlenerek tasarladığım eller. Eller ayrıca devletin yardım elini de temsil ediyor. Çok büyük bir afet yaşadık. Belki de o duaların sayesinde ayakta kaldık. Depremin şiddeti gerçekten çok büyüktü."

Anıtta kurtarma ekiplerinin çabası da yer alacak

Keçeci, atölyesinde sergilediği anıtın ziyarete gelenlerin beğenisini kazandığını belirtti.

Deprem anıtını uygun görülmesi halinde Elazığ'da güzel bir meydanda sergilemek istediğini anlatan Keçeci, şu değerlendirmede bulundu:

"Deprem anıtı aslında iki parçadan oluşuyor. Şu an tamamlamış olduğum metal aksamı. Vişne mermer kaidenin etrafında AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve diğer yardım kuruluşlarından gelen gönüllü insanlarımızın oluşturmuş olduğu figüratif bir kompozisyon olacak. Ekiplerin kenetlenmiş, el ele vermiş figürleri yer alacak. Ayrıca depremin sembol ismi olan enkaz altındaki Azize Çelik ile telefon bağlantısı kuran Acil Tıp Teknisyeni Emine Kuştepe'nin görüntülerini de tasvir edecek bir kompozisyon olacak. Yine Türk bayrağını tutan iki AFAD görevlisi de bu kompozisyonda yer alacak."

Elazığ, Deprem, Ocak, dua, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretim üyesinden enkazdan çıkan hurda metallerle deprem anıtı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Beyin kanaması geçiren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2 milyar 803 milyon dolar azaldı Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı         
17:53
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Sigortacılardan dolu mağduru araç sahiplerine uyarı: 5 iş günü içerisinde başvurunuzu yapın Sigortacılardan dolu mağduru araç sahiplerine uyarı: 5 iş günü içerisinde başvurunuzu yapın         
16:46
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak         
15:14
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu         
12:47
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar         
10:55
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum         
10:28
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 18:19:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğretim üyesinden enkazdan çıkan hurda metallerle deprem anıtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei