2020 eğitim ve öğretim yılı halaylarla başladı. Açılışla birlikte Van kent merkezi ve ilçelerindeki 1505 okulda 336 bin öğrenci ders başı yaparken, yeni eğitim- öğretim yılında 18 bin 250 öğretmen ile 3 bin 500 kişilik personel de göreve başladı.

Merkez İpekyolu ilçesindeki Hacı Ali Akın İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen 2019- 2020 eğitim-öğretim yılı programına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Ferhat Atar, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İpekyolu Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

HALAYLARLA BAŞLADI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan program, okulun 4'üncü sınıf öğrencilerinin yeni okula başlayan 1'inci sınıf öğrencilerine temsili olarak 'Hoş geldiniz' çiçeği vermesiyle devam etti. Vali Bilmez protokol üyeleriyle, öğrencilerin halk oyunları gösterisini büyük bir ilgiyle izledi.

VAN'DA 336 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

Vali Bilmez, yeni eğitim- öğretim yılında Van genelindeki 1505 okulda, 336 bin öğrencinin ders başı yaptığını ve 18 bin 250 öğretmenin de göreve başladığını belirterek şöyle konuştu

Sizlerin bu okullarımızın, öğretmenlerimizin, anne ve babalarınızın hakkı ve emeklerinin karşılığını vereceğinizden eminiz. Bunun karşılığını çok çalışarak, üreterek, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak başarılara imza atarak verebilirsiniz. Sizler şimdi ilkokul sıralarındasınız. Ortaokul, lise ve üniversiteye gideceksiniz. Geleceğiniz mevkilerde ülkemizin sorumluluklarını üsleneceksiniz. Şimdiden bunun bilincinde olun ve kendinizi ülkemize, insanlığa hizmet aşkıyla yetiştirin. Bunun için çok okuyun, çok çalışın, çok araştırın. Öğretmenlerinizi ve büyüklerinizi dinleyin. Öğretmenlerimiz, sizler de fedakarlık isteyen kutsal bir mesleğin mensuplarısınız. Sizlere çok büyük görevler düşüyor. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı sizlere emanet ediyoruz. Onları en iyi şekilde eğitmek, vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek değeri biçilmez bir hazinedir. Bu konuda siz eğitimcilerimize güvenimiz sonsuzdur. Bizler aileler olarak çocuklarımızın eğitiminde öğretmenlerimize destek vermeliyiz. Çocuklarımızın yetişmesinde öğretmen, öğrenci ve veli hep birlikte seferber olmalıdır. Eğitim bizim birinci önceliğimiz. Devlet olarak Van'daki akademik başarıyı yükseltmek ve Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Gerek okullaşma, gerek eğitim kadromuzun güçlendirilmesi, sürekli eğitim merkezlerimiz gibi çalışmalarımızla Van'ı eğitim alanında daha üst seviyelere taşıma gayreti içinde olacağız.

DERS ZİLİNİ VALİ BİLMEZ ÇALDI

Konuşmanın ardından Vali Bilmez'in ders zili çalmasıyla öğrenciler sınıflarına geçip ders başı yaptı. Vali Bilmez, sınıflarda öğrencilerle aynı sırada oturarak, eğitim-öğretim ile ilgili nasihatlerde bulundu. Program, Vali Bilmez'in öğrencilere ders kitaplarını dağıtmasıyla son buldu.