Bakan Özer: 3,1 milyar TL'yi okullarımıza gönderdik - Son Dakika
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Bakan Özer: 3,1 milyar TL'yi okullarımıza gönderdik

29.08.2022 16:18
Bakan Özer: 3,1 milyar TL'yi okullarımıza gönderdik

öğretim yılı hazırlıklarının başarılı yürütüldüğünü belirterek, "İlk kez temel eğitimden ortaöğretime kadar tüm okullara bütçelerini gönderdik.

öğretim yılı hazırlıklarının başarılı yürütüldüğünü belirterek, "İlk kez temel eğitimden ortaöğretime kadar tüm okullara bütçelerini gönderdik. Temizlik malzemesinden kırtasiyeye, küçük onarımdan, laboratuvar ihtiyaçlarına 3,1 milyar TL'yi okullarımıza gönderdik" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Sincan ilçesindeki Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Programda Bakan Özer'in yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler ve okula ismi verilen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak da yer aldı. Bakan Özer, ülkelerin en kalıcı sermayesinin beşeri sermaye olduğunu belirterek, "İnsan kaynağının niteliğini artırmanın en önemli enstrümanı hepinizin malumu olduğu üzere eğitim. 3 yaşından itibaren tüm gençlerimiz, tüm yavrularımızın, eğitimin tüm kademelerinde mümkün olduğu kadar yüzde 100'ünü eğitimle buluşturduğumuz zaman; beşeri sermayemizin de niteliği de sürekli artacak. Bu nitelikli insan kaynağı ile sadece müreffeh bir toplum, bir devlet olarak varlığımızı sürdürmeyeceğiz, aynı zamanda da dünya ile rekabet edebilen, dünyaya güzel şeyler söyleyebilen, güzel hizmetler sunabilen bir ülke konumuna geleceğiz. Gerçekten bu anlamda beşeri sermayenin niteliğini artırma anlamında son 20 yılda çok önemli yatırımlar yapıldı. Okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde, ilkokul hariç, okul öncesi, ortaokul, lise, yükseköğretimde yüzde 50'nin altında olan okullaşma oranı ilk kez yüzde 90'ların üzerine çıktı. Bu çok kıymetli bir hamle. 5 yaşta 2000'li yıllardaki okullaşma oranı yüzde 11'di, yani 100 çocuğumuzun sadece 11'i okulöncesi eğitimle buluşabiliyordu. Bugün bu rakam yüzde 93" diye konuştu.

'20 YILDA KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANI ERKEKLERİ GEÇTİ'

Kız çocuklarının eğitime erişimi ile ilgili tartışmaların, kendi dönemlerinde sonlandığını aktaran Bakan Özer, "İlk kez son 20 yıl içerisinde kız çocuklarının okullaşma oranı, erkek çocuklarını çoğu eğitim kademesinde geçti. Son 20 yılda hiçbir ayrım yapmadan hiçbir eğitim üzerinde antidemokratik uygulama gerçekleştirmeden vatandaşı birbirinden ayırt etmeden kadın, kız, mezhep hiçbir ayrım yapmadan tüm çocuklarımızın, bu ülkenin vatandaşlarının çocuklarının eğitime eriştiği bir dönem oldu, son 20 yıl" dedi.

"300 binlik derslik sayılarından, 850 binlik derslik sayısı olan bir eğitim sistemine kavuştuk. 1 milyona yakın dersliği olan bir eğitim sistemimiz var. Yaklaşık 19 milyon öğrenci temel eğitim ve ortaöğretimde eğitim alıyor. 1,2 milyonu geçti öğretmen sayımız" diyen Özer, şöyle devam etti:

"2022-2023 eğitim öğretim hazırlıklarını, 12 Eylül'de başlayacak olan hazırlıkları da çok başarılı bir şekilde, tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte yürüttük. Bu sene ilk kez yardımcı kaynakları da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi masalarda hazır hale getirdik. Bunun için 130 milyon yardımcı kaynağı arkadaşlarımız hazırladı. İlk kez temel eğitimden ortaöğretime kadar tüm okullara bütçelerini gönderdik. Temizlik malzemesinden kırtasiyeye, küçük onarımdan, laboratuvar ihtiyaçlarına 3,1 milyar TL'yi okullarımıza gönderdik. Yine okulların en büyük ihtiyacı olan temizlik elemanı ihtiyacı ile ilgili de çok önemli bir adım attık. Genelde ekim ayında temizlik elemanlarıyla ilgili destek sağlanırdı, geç olurdu. İlk kez 5 Eylül itibariyle Türkiye'de tüm okullarda 60 bin temizlik elemanımız çalışmaya başlayacak."

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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Ziya Selçuk, Ankara, Sincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer: 3,1 milyar TL'yi okullarımıza gönderdik - Son Dakika

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