öğretime 1 gün ara verildi - Son Dakika

MUŞ'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesi gereğince; 19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 19 Ocak günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."