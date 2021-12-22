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öğretime 'kar' tatili - Son Dakika

öğretime 'kar' tatili

22.12.2021 23:22
öğretime 'kar' tatili

öğretime bir gün ara verildi.

öğretime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde akşam saatlerinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam etmekte olan kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle; ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim- öğretime 23 Aralık 2021 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır."


öğretime 'kar' tatili

Engelli, Rize, Kamu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel öğretime 'kar' tatili - Son Dakika


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