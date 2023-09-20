Öğretmen 9 yaşındaki öğrencisinin kafasına metal cetvelle vurarak kafatasını parçaldı

Çin'in ortasındaki Hunan eyaletindeki Bocai Meixihu İlkokulu'ndaki bir öğretmenin, iddiaya göre metal bir cetvelle kız öğrencisinin kafasına vurarak kafatasını parçaladığı olayın ardından 9 yaşındaki kız hastaneye kaldırıldı.

Yerel polis tarafından gözaltına alınan öğretmen, kız çocuğunun kafasında 5 cm derinliğinde bir yara bırakan ve çocuğun kafatasını kıran bir metal üçgen cetvelle saldırdığı iddiasıyla suçlanıyor.

Kızın teyzesi Jiupai News'e şunları söyledi: "Beyni neredeyse dışarı çıkıyordu, ölümcül olabilirdi." Saldırının iddia edilen nedeni henüz bildirilmedi, ancak 6 Eylül olayının ayrıntıları ortaya çıktı.

Saldırgan öğretmen olan Song Mouming, iddiaya göre kızı dövdükten sonra onu okul doktoruna götürdü ve yara yüzeyinin küçük olduğunu ve sadece dikiş gerektireceğini belirtti. Ancak testler, kızın kafatasının kırıldığını ve kemik parçalarının kafasına saplandığını ve acil ameliyat gerektiğini ortaya koydu. Parçaların çıkarılması neredeyse beş saat sürdü.

Hastane başlangıçta ebeveyn izni verilmediği için çocuğa ameliyat yapmayı reddetti, çünkü okul personeli tarafından tesise götürülmüştü. Sadece bu durumda ebeveynleri bilgilendirildi. Annesi, okul doktorunun yaranın sadece dikilmesi gerektiğini söylediğini ancak sonraki resmi testlerin, beyninde parçalar olduğunu gösterdiğini belirtti.

Kızın babası, kızlarının hala yoğun bakımda olduğunu ve okulun kendisini veya çocuğun annesini aramadığını söyledi. Okul, polis soruşturmasıyla işbirliği yapacaklarını söyledi.