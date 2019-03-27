Öğretmen Açığına Memur Çözümü
1 saat önce
ALMANYA'daki 16 eyalette sadece Berlin'de 2004 yılından beri öğretmenler memur statüsünde değil ve bir çok öğretmen, memur statüsünde kalabilmek için diğer eyaletlerde görev yapmayı tercih ediyor.
ALMANYA'daki 16 eyalette sadece Berlin
'de 2004 yılından beri öğretmenler memur statüsünde değil ve bir çok öğretmen, memur statüsünde kalabilmek için diğer eyaletlerde görev yapmayı tercih ediyor. Bu yüzden de eyalette ciddi anlamda öğretmen açığı yaşanıyor. SPD Berlin Meclis Grup Başkanı Raed Saleh, öğretmenliği eyalette tekrar cazip kılmak için öğretmenlere yeniden memurluk statüsünün verilmesini istedi.
BAŞBAKAN MALİ YÜKTEN ENDİŞE EDİYOR
Saleh, bu sayede başka eyaletlere öğretmen göçünün engelleneceğini ve başka eyaletlerden de Berlin'e öğretmenlerin geleceğini savundu. SPD Berlin Başkanı ve Berlin Başbakanı Michael Müller
ise öğretmenlere yeniden memurluk verilmesine temkinli yaklaşıyor. Müller, memurluk statüsünün bütçeye getireceği mali yükten endişe duyuyor. SPD, Yeşiller ve Sol Parti'den oluşan Berlin hükümetinin gündeminde de öğretmenlere memurluk verilmesi yok.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:57
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