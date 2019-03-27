Son Dakika Haberleri: Öğretmen Açığına Memur Çözümü

Öğretmen Açığına Memur Çözümü

1 saat önce

ALMANYA'daki 16 eyalette sadece Berlin'de 2004 yılından beri öğretmenler memur statüsünde değil ve bir çok öğretmen, memur statüsünde kalabilmek için diğer eyaletlerde görev yapmayı tercih ediyor.

Öğretmen Açığına Memur Çözümü, System.String[]
ALMANYA'daki 16 eyalette sadece Berlin'de 2004 yılından beri öğretmenler memur statüsünde değil ve bir çok öğretmen, memur statüsünde kalabilmek için diğer eyaletlerde görev yapmayı tercih ediyor. Bu yüzden de eyalette ciddi anlamda öğretmen açığı yaşanıyor. SPD Berlin Meclis Grup Başkanı Raed Saleh, öğretmenliği eyalette tekrar cazip kılmak için öğretmenlere yeniden memurluk statüsünün verilmesini istedi.

BAŞBAKAN MALİ YÜKTEN ENDİŞE EDİYOR

Saleh, bu sayede başka eyaletlere öğretmen göçünün engelleneceğini ve başka eyaletlerden de Berlin'e öğretmenlerin geleceğini savundu. SPD Berlin Başkanı ve Berlin Başbakanı Michael Müller ise öğretmenlere yeniden memurluk verilmesine temkinli yaklaşıyor. Müller, memurluk statüsünün bütçeye getireceği mali yükten endişe duyuyor. SPD, Yeşiller ve Sol Parti'den oluşan Berlin hükümetinin gündeminde de öğretmenlere memurluk verilmesi yok.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:57 

Memur, Berlin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan Paylaştı: Yarın Sürpriz Bir Programımız Olacak! Gülşen Hakkında 50 Bin TL'lik Çanta Suçlamasında Savcılık Kararını Verdi Kuyumculuk Sektöründe Taksit Sevinci
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:29:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmen Açığına Memur Çözümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]