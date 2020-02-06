Öğretmen adayları eğitim çalıştayında buluştu - Son Dakika
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Öğretmen adayları eğitim çalıştayında buluştu

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "6'ncı Sınıf Yönetimi ve Öğretimde İyi Örnekler" isimli çalıştayda öğretmen adayları bir araya geldi.

Öğretmen adayları eğitim çalıştayında buluştu, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "6'ncı Sınıf Yönetimi ve Öğretimde İyi Örnekler" isimli çalıştayda öğretmen adayları bir araya geldi.


Eğitim Fakültesi A Blok'ta gerçekleştirilen çalıştayda, sınıf yönetimi ve öğretme-öğrenme süreçlerinde daha etkili olabilmeleri konularına değinildi. Farklı öğretim elemanlarının hazırladığı ve öğrencilerin de görev aldığı eğitsel etkinliklerle; öğretmen adaylarının öğretmenlik bilgi, beceri ve tutumları geliştirilmesi hedefleniyor. Çalıştaya, ilk altı yarıyılda ortalamaları yüksek olan lisans öğrencileri ile üç ve dördüncü sınıf öğrencileri olmak üzere 2 grup öğretmen adayı katıldı.


Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Turan Akman Erkılıç etkinliğin moderatörlüğünü yaparken Uzm. Zeki Yıldırım, Eğitim Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. üyesi İnci Zeynep Özonay Böcük, Dr. Öğr. Üyesi Recep Gür, Uzm. Senem Tüfekçi de uzmanlık alanlarında öğrencileri bilgilendirmek için katıldılar.


"Kendinizi somut olarak ifade edin"


Çarşamba gününün ilk dersinde Doç. Dr. Turan Akman Erkılıç, Swot Analizi'ni anlattı. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini anlamasına, fırsatların farkına varmasına ve karşılaşabilecekleri tehditleri görmelerine Swot Analizi'nin yardımcı olacağını söyledi. Erkılıç, "Akılcı, bilimsel ve tarafsız değerlendirmeler yapmaya çalışın ve bu anlamda kendinizi somut ifade edin" dedi.


Ekle-sil haftasını da değerlendirmek amacıyla 6 yıldır sürdürülen etkinliğe bu yıl bir yenilik daha eklendi. Bu etkinlikte daha öncesinde Anadolu Üniversitesi'nde emek verip, onur konuğu olan eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Balpınar da katılımcı olarak bulundu. Etkinlikte Balpınar, " Türkiye'de yabancı dil öğretiminin sorunları ve çözüm önerileri" konularını anlattı.


"Burada öğrendiklerim ilerideki öğrencilerime fayda saylayacak"


Etkinliğe katılan öğretmen adaylarından Savaş Hatipoğlu, "İleride öğretmen olduğumda öğrencilere daha iyi bir eğitim verebilmek için, onları topluma kazandırıp daha iyi şeyler yapabilmek için bu etkinliğe katıldım. Çünkü burada öğrendiklerim ilerideki öğrencilerime fayda saylayacak" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:44 Kaynak: İHA
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