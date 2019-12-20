Öğretmen adayları, gönüllü İngilizce dersi veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğretmen adayları, gönüllü İngilizce dersi veriyor - Son Dakika

Öğretmen adayları, gönüllü İngilizce dersi veriyor

6 saat önce

BURDUR'da, İngilizce Öğretmenliği son sınıf öğrencileri, staj yaptıkları lisenin uygulama anaokulunda gönüllü pratik İngilizce dersi veriyor.

Öğretmen adayları, gönüllü İngilizce dersi veriyor, System.String[]

BURDUR'da, İngilizce Öğretmenliği son sınıf öğrencileri, staj yaptıkları lisenin uygulama anaokulunda gönüllü pratik İngilizce dersi veriyor.

MAKÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği son sınıfında eğitim gören 3 öğrenci, haftanın üç günü staj için geldikleri Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulamalı Anaokulu'ndaki minik öğrencilere staj dışında gönüllü olarak pratik İngilizce öğretiyor.

Stajyer öğretmenlerden Güneş Ablak, "Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik stajımı yapıyorum, aynı zamanda arkadaşımla birlikte uygulama anaokulundaki minik öğrencilere gönüllü olarak pratik İngilizce öğretiyoruz. Bize bu fırsatı tanıyan okul idaresine ve okulun İngilizce öğretmeni Vehbi Akbaş öğretmenimize çok teşekkür ederim" dedi.

'BİR ŞEYLER ÖĞRETEBİLİRSEK MUTLU OLACAĞIZ'

Stajyer öğretmen Aslıhan Dinç, "Staj yaptığımız Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulamalı Anaokulu'nda öğrencilere şarkılarla eğlenceli şekilde pratik İngilizce öğretmeye çalışıyoruz. Biz de öğretmenlik mesleğine hazırlanıyoruz. Minik öğrencilerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Onlara bir şeyler öğretebilirsek mutlu olacağız" diye konuştu.

'PRATİK İNGİLİZCE ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR KONU'

Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özlem Karpuz da uygulamalı anaokulunda 3 yıldır pratik İngilizce kurslarının gönüllü öğrenciler tarafından verildiğini anlatarak, şöyle dedi:

"Pratik İngilizce çok önemsediğimiz bir konu. Anaokulu öğrencilerimizin kendilerini geliştirdiğini gözlemliyoruz. 3 yıldır gönüllü öğrenciler tarafından anaokulu öğrencilerimize kurs veriliyor. Ayrıca toplum yararına toplum hizmeti projesi kapsamında MAKÜ ile işbirliği yapıyoruz. Stajyer öğretmenlerimize ve okulumuz formatör öğretmeni Vehbi Akbaş'a çok teşekkür ederiz."


Anadolu Lisesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:29 Kaynak: DHA
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