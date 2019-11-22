Öğretmen adaylarından Aydın'ın ilk şehit öğretmenine ziyaret

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri, öğretmenler günü dolayısıyla, Aydın'ın ilk şehit öğretmeni Şenol Akar'ı, Karpuzlu ilçesindeki mezarı başında ziyaret etti.



Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cumali Öksüz öncülüğünde düzenlenen ziyarette, Karpuzlu Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Ağırol, İlçe Emniyet Amiri Ersan Kıyak, Okul Müdürü Yalçın Erbaş, kurum yetkilileri, şehidin ailesi, Eğitim Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri yer aldı.



22 Yaşında şehitlik mertebesine ulaşan öğretmen Şenol Akar'ı, 32 yıl sonra dualarla ve minnetle anan Eğitim Fakültemiz, mezarlık ziyaretinin ardından Şehidimizin adının yaşatıldığı okulda da bir tören düzenledi.



Adnan Menderes Üniversitesi Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in katkılarıyla anma törenini düzenlediklerini ifade eden Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cumali Öksüz, "Milli Eğitim kayıtlarına göre PKK'nın şehit ettiği öğretmen sayısı 149'dur. Kalleş örgüt, kardeşlerimizden kimini öğretmen adayı iken, kimini okulunda, kimini yolda, kimini öğrencilerinin önünde, kimini çocuğunun yanında hunharca şehit etmiştir" dedi.



Aydınımızın eğitim şehitleri öğretmen Şenol Akar, Adem Akdeniz ve Musa Sarısaç'ı rahmetle ve minnetle anan Prof. Dr. Öksüz, öğretmenlik mesleğinin dinimiz, kültürümüz ve tarihimiz bağlamında değerlendirildiğinde, peygamber mesleği olarak kabul edildiğini söyledi ve şehit öğretmenlerin ilim öğretenler olarak şehadet makamlarının çok yüksek olduğunu ifade etti.



Prof. Dr. Cumali Öksüz, Atatürk'ün "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" veciz sözünden hareketle, tüm şehit öğretmenlerimizin birer eğitim neferi olarak milletimizi kurtarma arzusu ile yola çıkan,canını milleti için siper eden, milletimizi ve geleceğimizi şehadetiyle kurtaran şehitler olduğunu sözlerine ekledi.



"Şehidim Emanetin Emin Ellerde"



Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak vatan toprakları uğruna canını feda eden şehidin emanetinin genç öğretmen adayları tarafından gururla sahiplenildiğini vurgulayan Prof. Dr. Cumali Öksüz, "Emanetin emanetimizdir ve bil ki emanetin emin ellerdedir. İnanıyorum ki genç öğretmen arkadaşlarımız senden aldıkları emaneti asla yere bırakmayacaktır" sözleriyle konuşmasına son verdi. - AYDIN