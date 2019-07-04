Öğretmen adaylarının sözlü sınav sonuçları açıklandı
58 dakika önce
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:40 Kaynak: İHA
(İHA)
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