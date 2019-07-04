Son Dakika Haberleri: Öğretmen adaylarının sözlü sınav sonuçları açıklandı
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Öğretmen adaylarının sözlü sınav sonuçları açıklandı

58 dakika önce

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Öğretmen adaylarının sözlü sınav sonuçları açıklandı, System.String[]
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:40 Kaynak: İHA
MEB, Güncel
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