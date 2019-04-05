Öğretmen alımında sözlü sınav yerleri belli oldu
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için adayların sözlü sınav yeri bilgilerini internet sitesinden erişime açtı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için adayların sözlü sınav yeri bilgilerini internet sitesinden erişime açtı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:21
Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak
Kayısı Çağlasının Kilosu 10 Liradan Alıcı Buluyor
Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nı Duyan Hakem Maçı Durdurdu
Kadın Polis Memuru Adayı Alımı İçin Başvuru Şartları Açıklandı