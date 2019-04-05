Son Dakika Haberleri: Öğretmen alımında sözlü sınav yerleri belli oldu

Öğretmen alımında sözlü sınav yerleri belli oldu

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için adayların sözlü sınav yeri bilgilerini internet sitesinden erişime açtı.

Öğretmen alımında sözlü sınav yerleri belli oldu, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için adayların sözlü sınav yeri bilgilerini internet sitesinden erişime açtı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:21 

Ekonomi
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