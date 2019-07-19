Öğretmen anne, sahilde kaybolan oğlu bulununca sevinçten gözyaşı döktü
ANTALYA'da deniz kenarında oyun oynarken kaybolan 6 yaşındaki Rubar Güneş, 2 saat sonra bulundu. Polis
ekipleriyle gözyaşı dökerek oğlunu arayan anne, oğlu bulununca sarılarak bu kez sevinç gözyaşları döktü.
Olay, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili
'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Göz doktoru Yakup Güneş, öğretmen eşi Tekuşin Güneş ve 3 çocuğuyla öğle saatlerinde sahile geldi. Burada bir süre denize giren Güneş ailesinin çocukları Rubar Güneş bir anlık dalgınlıkla ortadan kayboldu. Rubar'ı göremeyen ailesi sahilde bir süre araştırma yapsa da sonuç alamadı. Durumun 112 Acil Çağır Merkezi'ne haber verilmesinin ardından sahil bandına çok sayıda polis, cankurtaran ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler sahil bandında arama yaparken dalgıçlar da denize girerek arama yaptı.
Arama çalışmalarını iki çocuğuna sarılarak gözyaşları içerisinde izleyen anne Tekuşin Güneş'i yakınları ve eşi Yakup Güneş sakinleştirmeye çalıştı. Küçük Rubar yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından kaybolduğu söylenen noktadan 2 kilometre uzaklıkta cankurtaran ekiplerince bulundu.
CANKURTARANLAR BULDU
Cankurtaranın kucağında ailesine getirilen Rubar'ı baba Yakup Güneş koşarak teslim aldı. Gözyaşlarına boğulan Yakup Güneş de oğlunu annesine kucağında götürüp teslim etti. Hüzün gözyaşlarının sevinç gözyaşlarına dönüştüğü buluşmada anne oğul birbirine sarılıp uzun süre ağladı. Anne
oğlun buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Çevredeki kalabalığın sevinçle alkışladığı olayın ardından kardeşinin bulunmasına sevindiğini söyleyen abla Sariya Lorin, 'Çok mutluyum kardeşim bulunduğu için" dedi. Sariya Lorin kardeşini öpüp annesine sarılarak sevince ortak oldu.