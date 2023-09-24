Satışını yaptığı aracın 2 yıldır devrini yapmayan öğretmen dehşet saçtı - Son Dakika

Satışını yaptığı aracın 2 yıldır devrini yapmayan öğretmen dehşet saçtı

Satışını yaptığı aracın 2 yıldır devrini yapmayan öğretmen dehşet saçtı
Son Güncelleme: 25.09.2023 00:04

Kocaeli'de bir öğretmen, arabasını satıp 2 yıldır devrini yapmadığı şahsı, kafasına silahın kabzasıyla vurarak yaraladı. Kanlar içinde kalan şahıs hastaneye kaldırılırken, aile öğretmenden şikayetçi oldu.

Kocaeli'de bir öğretmen, arabasını satıp 2 yıldır devrini yapmadığı şahsı, kafasına silahın kabzasıyla vurarak yaraladı. Kanlar içinde kalan şahıs hastaneye kaldırılırken, aile öğretmenden şikayetçi oldu.

2 YILDIR DEVRİNİ GERÇEKLEŞTİRMEDİ

Olay, Derince'de bulunan Çözüm Kurs Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kursun yetkilisi ve öğretmen M.A., 2 yıl önce Kahramanmaraşlı depremzede M.A.'ya araç sattı. İddiaya göre kursun sahibi, aracını sattığı şahıslara 2 yıldır devrini gerçekleştirmedi.

ODAYI KİLİTLEYİP DARBETTİ

Öğretmen M.A., bugün M.A. ile yakınlarını kursa çağırarak konuşmak istediğini söyledi. Kursa giden M.A.'yı odaya kilitleyen öğretmen, onu darp ederek silahla saldırdı. Silahın kabzasıyla başından yaralanan ve kanlar içinde kalan M.A. neye uğradığını şaşırdı.

2 YILDIR DEPREMZEDE AİLEYİ OYALADIĞI İDDİA EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan M.A., hastaneye kaldırıldı. Zanlının iki yıldır sürekli depremzede aileyi oyaladığı, daha önce de makasla saldırdığı iddia edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öğretmen, arabasını satıp devrini yapmadığı şahsa saldırdı
Öğretmen, arabasını satıp devrini yapmadığı şahsa saldırdı
Kaynak: İHA

Tragger, Kocaeli, 3. Sayfa, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Satışını yaptığı aracın 2 yıldır devrini yapmayan öğretmen dehşet saçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Satışını yaptığı aracın 2 yıldır devrini yapmayan öğretmen dehşet saçtı - Son Dakika
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