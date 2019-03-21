Son Dakika Haberleri: Öğretmen Atamalarında Branş Dağılımı Açıklandı

Öğretmen Atamalarında Branş Dağılımı Açıklandı

44 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atamasının branş dağılımını internet sisteminden yayımladı.

Öğretmen Atamalarında Branş Dağılımı Açıklandı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atamasının branş dağılımını internet sisteminden yayımladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

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