Öğretmen Atamalarında Branş Dağılımı Açıklandı
44 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atamasının branş dağılımını internet sisteminden yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atamasının branş dağılımını internet sisteminden yayımladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:21 Kaynak: İHA
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