Son Dakika Haberleri: Öğretmen Ayşe Çelik'e beraat (1)
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Öğretmen Ayşe Çelik'e beraat (1)

1 saat önce

Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - 3 yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı...

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Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - 3 yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı davada beraat etti.

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:43 Kaynak: DHA
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