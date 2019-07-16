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Öğretmen baba, hemşire kızını boğarak öldürdü

3 saat önce

KİLİS'te, öğretmen Mehmet Kurtoğlu, tartıştığı kızı Çiğdem Kurtoğlu'nu (26) boğarak öldürdü.

Öğretmen baba, hemşire kızını boğarak öldürdü, System.String[]
KİLİS'te, öğretmen Mehmet Kurtoğlu, tartıştığı kızı Çiğdem Kurtoğlu'nu (26) boğarak öldürdü. Mehmet Kurtoğlu, ihbarda bulunduğu polis ekiplerine teslim oldu.
Olay, dün gece saatlerinde, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Çocuk Hastanesi'nde hemşire olan Çiğdem Kurtoğlu, hafta sonu tatilinde ailesinin oturduğu Kilis'e gitti. Çiğdem Kurtoğlu ile babası Mehmet Kurtoğlu, arasında dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Kurtoğlu, kızının boğazını sıkmaya başladı. Bir süre sonra Çiğdem Kurtoğlu'nun hareket etmediğini fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çiğdem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Kurtoğlu ise polisi arayıp, kızını öldürdüğünü söyledi. Mehmet Kurtoğlu, eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.
Çiğdem Kurtoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öğretmen Mehmet Kurtoğlu'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Mehmet Kurtoğlu, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:03 Kaynak: DHA
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