Son Dakika Haberleri: Öğretmen babanın kızını boğarak öldürdüğü iddiası
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Öğretmen babanın kızını boğarak öldürdüğü iddiası

21 dakika önce

Kilis'te kızını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen baba tutuklandı.

Öğretmen babanın kızını boğarak öldürdüğü iddiası, System.String[]
Kilis'te kızını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen baba tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde, kızı Ç.K'yi öldürdüğü iddiasıyla teslim olan M.K'nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K'nin, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı aktarılan açıklamada, "Psikolojik tedavi gördüğü anlaşılan Ç.K'nin Gaziantep'te hemşire olduğu, M.K'nin ise ilimizde halen öğretmenlik yaptığı anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.
M.K, tartışma sırasında kızı Ç.K'nin boğazını sıkmış, bir süre sonra nefes alamadığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirmişti. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Ç.K, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.
Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:09 Kaynak: AA
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