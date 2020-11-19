Öğretmen başkan öğretmenlerle buluştu - Son Dakika

Öğretmen başkan öğretmenlerle buluştu

19.11.2020 12:43
Öğretmen başkan öğretmenlerle buluştu, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Öğretmen Mesleki Çalışmaları' kapsamında Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa katıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Öğretmen Mesleki Çalışmaları' kapsamında Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa katıldı.

Başkanlık toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Başkan Yalçın'ın yanı sıra Talas'ta görev yapmış emekli öğretmenler Mürüvvet Kibaroğlu ve Musa Altınel, halen Süleymanlı Mahallesi'nde görev yapan Milli Sporcu Beden Eğitimi Öğretmeni Muzaffer Bayram ve Talas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şener Serim, sosyal medya üzerinden kendilerini takip eden öğretmenlerle sohbet etti. Programın moderatörlüğünü yapan Talas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şener Şerim, Talas'ın bir öğretmen tarafından yönetildiğine vurgu yaparak, "Programımıza katıldığı için Mustafa Yalçın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ne kadar şanslıyız ki bir öğretmen tarafından yönetiliyoruz" dedi. Kısa bir giriş konuşması yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da aynı zamanda Öğretmenler Günü arefesinde olduklarını ifade ederek tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı ve birbirinden değerli öğretmenleri ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. Programda daha sonra emekli öğretmenler Mürüvvet Kibaroğlu ve Musa Altınel hem mesleki tecrübelerini hem de anılarını paylaştı.

'Türkçeyi güzel konuşmanın bir öğretmenin en büyük görevi' olduğunun altını çizen emekli öğretmen Musa Altınel, öğretmenin öğrencilerini iyi tanımasının da eğitimde başarıya giden yolda önemli bir kriter olduğuna vurgu yaptı. 'Dünyaya bir daha gelsem yine öğretmen olurdum' diyen emekli öğretmen Mürüvvet Kibaroğlu da en büyük hayalinin okul yaptırmak olduğunu belirterek, "Emekli ikramiyem ve üzerine koyduğum bir miktar daha parayla okul yaptırmak istedim. Sağolsun bu konuda Mustafa Yalçın başkanım da bana destek oldu. Önümüzdeki günlerde inşallah bu okulun yapımına başlanacak. Bu hayalimin gerçekleşmesine fırsat tanıyan değerli başkanımız Mustafa Yalçın'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programın bir diğer konuğu Milli Sporcu ve Beden Eğitimi Öğretmeni Muzaffer Bayram da atletizmde dünya ikinciliği olduğunu kaydederek, "Talas Süleymanlı Mahallesi'nde beden eğitim öğretmeni olarak görev yapıyorum. Burada kurduğumuz atletizm takımı ile uluslararası müsabakalara hazırlanıyoruz. Hem Talasımızı hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" dedi. - KAYSERİ

Öğretmen başkan öğretmenlerle buluştu
Öğretmen başkan öğretmenlerle buluştu
Öğretmen başkan öğretmenlerle buluştu
Öğretmen başkan öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Yalçın, Emekli, Talas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğretmen başkan öğretmenlerle buluştu - Son Dakika


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