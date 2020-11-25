Öğretmen Başkana Öğretmenler Günü'nde sürpriz kutlama - Son Dakika

Mamak Belediyesi Öğretmenler Günü'ne özel kutlama programı gerçekleştirdi. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda geçtiğimiz ay kurulan Mamak Kent Orkestrası ilk kez sahne alarak Öğretmenler Günü konseri verdi. Programda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ortaokul öğretmeni Osman Coşkunoğlu'nun Öğretmenler Günü'nü kutladı çiçek verdi. Programın sonunda kendisi de bir dönem öğretmenlik yapan Başkan Köse'ye öğrencileri ve öğrencilerinin öğrencileri sürpriz yaparak Öğretmenler Günü'nü kutladı.

29 Ekim Ortaokulu'nda öğrencilik yaptığı dönemde Edebiyat Öğretmeni olan Coşkunoğlu'nun Öğretmenler Günü'nü tebrik ederek çiçek veren Köse, emekli öğretmen Coşkunoğlu'ndan çok şey öğrendiğini belirterek, "Üzerimde büyük emekleri olan kıymetli ortaokul öğretmenimle bu özel günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Osman öğretmenimiz bizlere ülkesi ve milleti için çalışmanın nedenli kutsal bir görev olduğunu öğretti. Onun öğretileriyle birlikte halkımız için çalışacak, insanımıza hizmet etmenin onurunu yaşayacağız" dedi. Bilgi yanında tecrübe ve irfanla çocuklar ve gençleri geleceğe hazırlama mesleği olan öğretmenlik mesleğinin değerinin her daim bilindiğini dile getiren Başkan Köse, "Mamak Belediyesi olarak eğitime özel önem veriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatlarını sürdürürken mutlu olacakları bir Mamak'ı oluşturuyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte Güzel Mamak'ın çocuklarına tüm enerjimizle hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Öğretmen Coşkunoğlu ise, "Öğrencim ve Belediye Başkanımız Murat'ın başarılı olacağına ve çok güzel hizmetler yapacağına yürekten inanıyorum. Dualarım kendisiyle" diyerek sözlerini tamamladı. Programın sonunda Öğretmen Başkan Köse'ye, öğrencileri ve öğrencilerinin öğrencileri çiçek verdi. Programda duygulu anlar yaşandı. - ANKARA