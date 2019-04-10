Öğretmen Başkana Öğretmenlerden Ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz'a "hayırlı olsun" ziyaretleri sürüyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz'a "hayırlı olsun" ziyaretleri sürüyor. Yıllarca öğretmenlik ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yapan Başkan Oğuz'u ilçede görev yapan öğretmenler ziyaret etti.



31 Mart yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Kahramankazan'da 21 yıl öğretmenlik, okul müdürlüğü ve son olarak da ilçe milli eğitim müdürlüğü görevlerini yapan Başkan Oğuz'u ilçedeki değişik okullarda görev yapan öğretmenler de ziyaret etti. Öğretmenler, Başkan Oğuz'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi. Misafirleriyle yakından ilgilenen Başkan Oğuz'un bu ziyaret karşısında duygu dolu anlar yaşadığı görüldü. Misafirlerine çeşitli hediyeler takdim eden Oğuz, tebrik ziyaretine gelen tüm vatandaşlara da desteklerinden dolayı teşekkür etti.



"Eğitim ilçesi olacağız"



Başkan Oğuz, gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği projeler arasında eğitime ilişkin önemli projeler de olduğunu anımsatarak, "Yıllarca Kahramankazan'daki neredeyse tüm okullarda öğretmenlik, okul müdürlüğü ve son olarak da ilçe milli eğitim müdürlüğü yaptım. Yıllarca bizlere ciğerparelerini, evlatlarını emanet eden halkımız, sevgili öğrencilerimiz ve değerli öğretmenlerimiz ile aramızda sıkı bir bağ oluştu. Şimdi de halkımız bizlere şehrimizin emanetini teslim etti. Biz de bu emanete gözümüz gibi bakacağız. Önümüzdeki yıllar hizmet destanını yazıldığı yıllar olacak. Eğitim alanında, ilçe milli eğitim müdürlüğüm döneminde başladığımız projelere yenilerini ekleyeceğiz. Kahramankazan önümüzdeki süreçte diğer tüm alanlarda olacağı gibi eğitim alanındaki yatırımlarla da adından söz ettiren bir ilçe olacak. Bir eğitim ilçesi olacak" diye konuştu. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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