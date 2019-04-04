Öğretmen Belediye Başkanına İlk Ziyaret Çocuklardan

Yerel seçimlerde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, mazbatasını almasının ardından görevine başladı.

Yerel seçimlerde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, mazbatasını almasının ardından görevine başladı. Kahramankazan'da öğretmenlik ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Oğuz'un ilk ziyaretçileri ilçedeki çocuklar oldu.



31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, mazbatasını almasının ardından belediyeye gelerek tebrikleri kabul etti. Kahramankazan'da 21 yıl öğretmenlik, okul müdürlüğü ve son olarak da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerini yapan Oğuz'un ilk misafirleri ise çocuklar oldu. Okullarından çıkarak belediyeye gelen çocuklar, "Serhat öğretmenim" diye hitap ettikleri Başkan Oğuz'a yeni görevinde başarılar diledi. Minik misafirleriyle yakından ilgilenen Oğuz, ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Minik misafirlerine çeşitli hediyeler takdim eden Oğuz, tebrik ziyaretine gelen vatandaşlara da desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Başkan Oğuz, başkan seçildikten sonra önlerindeki 5 yıllık sürecin her bir gününü dolu dolu geçireceklerini belirterek, gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği projeleri arasında çocuklara yönelik çok önemli projelerin olduğunu söyledi. Oğuz, "Yıllarca Kahramankazan'da bizlere ciğerparelerini, evlatlarını emanet eden halkımız, şimdi de şehrimizin emanetini teslim etti. Biz de bu emanete gözümüz gibi bakacağız. Önümüzdeki yıllar hizmet destanının yazıldığı yıllar olacak. Çocuk dostu bir şehir, çocuk dostu projelerle fark yaratacağız" dedi. - ANKARA

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