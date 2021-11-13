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Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş - Son Dakika

Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş

13.11.2021 15:17
Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün akşam saatlerinde kendisine ait hayvan çiftliğinde ölü olarak bulunan emekli öğretmen Hakan Atalay'ın kendi beslediği boğanın boynuz darbeleriyle öldüğü tespit edildi.

Efeler'de kendisine ait hayvan çiftliğinde ölü olarak bulunan emekli öğretmenin ölümüne ilişkin detaylar kahretti. Dün akşam kendisine ait hayvan çiftliğinde cesedi bulunan emekli beden eğitim öğretmeni Hakan Atalay'ın beslediği boğalardan birinin boynuz darbesiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

KASIĞINDAN YARALANDI

Atalay'ın aldığı boynuz darbesiyle kasık bölgesinden yaralandığı ve olay sırasında yalnız olduğu çiftlikte kan kaybından hayatını kaybettiği belirtildi.

MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLDÜ

Hakan Atalay'ın cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine götürüldü. Atalay'ın cenazesinin yarın öğlende ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Ahırda cesedi bulunan öğretmen, beslediği boğanın boynuz darbesiyle ölmüş
Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş

Hakan Atalay, Emekli, Efeler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş - Son Dakika


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