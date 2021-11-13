Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş - Son Dakika

Efeler'de kendisine ait hayvan çiftliğinde ölü olarak bulunan emekli öğretmenin ölümüne ilişkin detaylar kahretti. Dün akşam kendisine ait hayvan çiftliğinde cesedi bulunan emekli beden eğitim öğretmeni Hakan Atalay'ın beslediği boğalardan birinin boynuz darbesiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

KASIĞINDAN YARALANDI

Atalay'ın aldığı boynuz darbesiyle kasık bölgesinden yaralandığı ve olay sırasında yalnız olduğu çiftlikte kan kaybından hayatını kaybettiği belirtildi.

MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLDÜ

Hakan Atalay'ın cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine götürüldü. Atalay'ın cenazesinin yarın öğlende ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.