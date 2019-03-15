Öğretmen Çifti Kaza Ayırdı
1 saat önce
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında bir öğretmen hayatını kaybetti, eşi ve 6 aylık bebekleri yaralandı.
Adıyaman
'da meydana gelen trafik kazasında bir öğretmen hayatını kaybetti, eşi ve 6 aylık bebekleri yaralandı. Kaza, Çelikhan- Malatya
yolunun 12. kilometresinde Gölbağı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Üzümcü
yönetimindeki 27 Y 0440 plakalı otomobil, Malatya'dan Çelikhan istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ana sınıfı öğretmeni Mehmet Üzümcü (27), eşi ana sınıfı öğretmeni Cennet Üzümcü (25) ve 6 aylık kızları Ayşe Sena
Üzümcü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Cennet Üzümcü (25) kaldırıldığı Çelikhan Devlet Hastanesi
'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Üzümcü ve 6 aylık bebek Ayşe Sena Üzümcü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağılık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
Otomobili Delip İçeri Giren Demir Bariyer, Sürücünün Karnına Saplandı
TEM'de Trafiği Kilitleyen Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Hakkında İnceleme Başlatıldı
Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın Geçmişte Bir Süre Türkiye'de Bulunduğu Belirlendi