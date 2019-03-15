Son Dakika Haberleri: Öğretmen Çifti Kaza Ayırdı

Öğretmen Çifti Kaza Ayırdı

1 saat önce

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında bir öğretmen hayatını kaybetti, eşi ve 6 aylık bebekleri yaralandı.

Öğretmen Çifti Kaza Ayırdı, System.String[]
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında bir öğretmen hayatını kaybetti, eşi ve 6 aylık bebekleri yaralandı. Kaza, Çelikhan- Malatya yolunun 12. kilometresinde Gölbağı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Üzümcü yönetimindeki 27 Y 0440 plakalı otomobil, Malatya'dan Çelikhan istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ana sınıfı öğretmeni Mehmet Üzümcü (27), eşi ana sınıfı öğretmeni Cennet Üzümcü (25) ve 6 aylık kızları Ayşe Sena Üzümcü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Cennet Üzümcü (25) kaldırıldığı Çelikhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Üzümcü ve 6 aylık bebek Ayşe Sena Üzümcü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağılık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Adıyaman, Mehmet Üzümcü, Güncel
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