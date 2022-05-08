Öğretmen çifti kaza ayırdı... Genç anne, Anneler Günü'nde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Öğretmen çifti kaza ayırdı... Genç anne, Anneler Günü'nde hayatını kaybetti

08.05.2022 12:47

Öğretmen çifti kaza ayırdı.

Öğretmen çifti kaza ayırdı... Genç anne, Anneler Günü'nde hayatını kaybetti

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otobüse çarpan otomobildeki öğretmen çiftten Gülşah Aslan hayatını kaybederken kendisi gibi öğretmen olan eşi Bayram Aslan yaralandı. Çiftin 1 yaşındaki kız çocukları Aslıhan Aslan'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minik Aslıhan yaşanan kaza sonucu Anneler Gününde annesiz kaldı.

Kaza dün gece 23.15 sıralarında Kelkit ilçesi Yenice Köyü mevkiinde meydana geldi. Erzincan'dan Köse'ye gitmekte olan Bayram Aslan kontrolündeki 29 AR 868 plakalı otomobil, Kelkit ilçesi Yenice Köyü mevkiinde karşı yönden gelen 24 DS 044 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bariyerle çarparak durabildi. Kazada sürücü Bayram Aslan ve Gülşah Aslan çifti ile 1 yaşındaki kızları yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada ağır yaralanan ve Köse ilçesi Selçuklar İlkokulu'nda öğretmen olduğu öğrenilen Gülşah Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşiyle aynı okulda öğretmen olarak görev yapan otomobil sürücüsü Bayram Aslan'ın tedavisi devam ederken, çiftin 1 yaşındaki kızları Aslıhan Aslan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğretmen çifti kaza ayırdı... Genç anne, Anneler Günü'nde hayatını kaybetti
Öğretmen çifti kaza ayırdı... Genç anne, Anneler Günü'nde hayatını kaybetti
Öğretmen çifti kaza ayırdı... Genç anne, Anneler Günü'nde hayatını kaybetti
Öğretmen çifti kaza ayırdı... Genç anne, Anneler Günü'nde hayatını kaybetti

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Anneler Günü, Öğretmen, Kelkit, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğretmen çifti kaza ayırdı... Genç anne, Anneler Günü'nde hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğretmen çifti kaza ayırdı... Genç anne, Anneler Günü'nde hayatını kaybetti - Son Dakika
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