Öğretmen, Cinsel İstismar İddiasıyla Tutuklandı
1 saat önce
ADANA'da, erkek öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Türkçe öğretmeni A.T. tutuklandı.
ADANA'da, erkek öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Türkçe öğretmeni A.T. tutuklandı. Sarıçam
ilçesindeki bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan A.T.'nin erkek öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. Ailelerin şikayeti üzerine A.T., gözaltına alındı. Öğrencilerin psikolog eşliğinde ifadelerine başvuruldu. Daha önce de cinsel istismar iddiasıyla hakkında şikayette bulunan öğretmen A.T., emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:28 Kaynak: DHA
Öğretmen Erkek Öğrencilere Cinsel İstismardan Tutuklandı
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