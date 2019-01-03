Son Dakika Haberleri: Öğretmen, Dedesinin Evinde Kendini Astı

Öğretmen, Dedesinin Evinde Kendini Astı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Buldan İlçesinde, sosyal bilgiler öğretmeni Ali G.(41), dedesinin evinde kendisini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.

Öğretmen, Dedesinin Evinde Kendini Astı, System.String[]
DENİZLİ'nin Buldan İlçesinde, sosyal bilgiler öğretmeni Ali G.(41), dedesinin evinde kendisini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.

Buldan'ın Avşar Mahallesi'ndeki ortaokulda görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Ali G., dün dedesinin Yalçınkaya Mahallesi'ndeki evine geldi. Bir süre dedesiyle sohbet eden Ali G., daha sonra dinleneceğini söyleyip, odaya geçti. Torunundan uzun süre ses alamayan dede, odaya girdiğinde Ali G.'yi iple tavana asılı halde buldu. Dedenin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, Ali G.'nin öldüğünü belirledi.

Jandarmanın incelemesinin ardından Ali G.'nin cesedi, Buldan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:35 Kaynak: DHA

Buldan, Denizli, Güncel
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