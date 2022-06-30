Öğretmen doğa yürüyüşü esnasında ölümcül olan zehirli 'Sarıkız' örümceğiyle karşılaştı - Son Dakika
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Öğretmen doğa yürüyüşü esnasında ölümcül olan zehirli 'Sarıkız' örümceğiyle karşılaştı

30.06.2022 16:42

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmen Ümit Bartın doğa gezintisi esnasında, ölümcül olan zehirli 'Sarıkız' örümceğiyle karşılaşınca kayıt düğmesine bastı.

Havaların ısınmasıyla yılan, örümcek gibi hayvanlar kendini göstermeye başladı. Pek çok ilden yılan ısırması vakalarına ilişkin haberler geliyor. Ender görülen 'Sarıkız' örümceği de bu dönemde kendisini gösteren hayvanlardan biri oldu.

"DÜRTTÜM, SALGIRGAN HALİYLE KARŞILIK VERDİ"

'Sarıkız'ı kayda alan Ümit Bartın o anları şöyle anlattı: " Yüksekova'nın Kuruköy bölgesinde ovayı gezerken karşılaştığım birçok böceğin yanında tam yol kenarında büyük bir örümceğin ilerlediğini gördüm. Bu örümcek, Türkiye'nin daha çok Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bulunan 'Sarıkız' dediğimiz ölümcül zehri olan örümcek türüydü. O anda ineklerini orada otlatan yaşlı bir amcaya da durumu belirttim. Aldığım değneği örümceğe yaklaştırdım. Örümcek saldırgan haliyle karşılık vermeye başladı.

Yüksekova'da et yiyen 'Sarıkız' örümceği görüntülendi

"BİTKİLERİN ARASINA KARIŞARAK GÖZDEN KAYBOLDU"

Zehirli 'Sarıkız' örümceği bir metreye kadar zıplayabiliyor ve tehdit olarak gördüğü canlıya zarar verebiliyor. Ben de bu düşünceyle ve korkarak tam olarak yaklaşamadım. Örümceğin etle beslendiğini ve sıcak topraklarda 'çöl örümceği' olarak da bilindiğini ve etrafa tehlike saçtığını biliyordum. En sonunda yolun kenarında bitkilerin arasına karışarak gözlerden kayboldu. Özellikle köy halkının bu örümcekler konusunda çok çok dikkat etmelerini önemle belirtmek istiyorum" dedi.

Yüksekova'da et yiyen 'Sarıkız' örümceği görüntülendi
Yüksekova'da et yiyen 'Sarıkız' örümceği görüntülendi
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Kaynak: İHA

Yüksekova, Bartın, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Öğretmen doğa yürüyüşü esnasında ölümcül olan zehirli 'Sarıkız' örümceğiyle karşılaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öğretmen doğa yürüyüşü esnasında ölümcül olan zehirli 'Sarıkız' örümceğiyle karşılaştı - Son Dakika
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