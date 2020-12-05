Öğretmen Doğan'ın JICA ödüllü "Çök! Kapan! Tutun!" kitabı öğrencilere ücretsiz dağıtılacak - Son Dakika

Öğretmen Doğan'ın JICA ödüllü "Çök! Kapan! Tutun!" kitabı öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

05.12.2020 10:55
Öğretmen Doğan'ın JICA ödüllü

Milli Eğitim Bakanlığının Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi kapsamında Japonya'da eğitimlere katılan öğretmenlerden Nurben Doğan, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattığı "Çök! Kapan! Tutun!

Milli Eğitim Bakanlığının Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi kapsamında Japonya'da eğitimlere katılan öğretmenlerden Nurben Doğan, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattığı "Çök! Kapan! Tutun!" kitabıyla, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi ve JICA Derneği iş birliğinde düzenlenen 5. Başarı Öyküsü Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.

Kitap, okul öncesi ve ilkokul 1 ve 2'nci sınıf öğrencilerine ücretsiz dağıtılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi kapsamında Japonya'da ileri düzey eğitimlere katılan öğretmenler, afet eğitimi içeriklerine sadık kalarak hazırladıkları projeler ve yayınlarla uluslararası düzeyde önemli başarılar kazandı.

Bu öğretmenlerden Nurben Doğan, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenleri çocuklarda olumsuz duygular uyandırmayacak eğlenceli bir dille anlattığı "Çök! Kapan! Tutun!"isimli kitabıyla, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi ve JICA Derneği iş birliğinde düzenlenen 5. Başarı Öyküsü Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.

Kitap, gönüllü öğretmenler tarafından resimlenerek seslendirildi. Kitabın kahramanları Bodo, Cesur ve Jirafu'ya Sinem ve Evren Savaş hayat verdi.

"Çök! Kapan! Tutun!", "okuyanbalik.com" internet sitesinde e-kitap ve sesli kitap olarak herkesin kullanımına açıldı.

Japonya'daki eğitimlere katılan öğretmenlerden Tekirdağ'da görev yapan Mümin Sever ve Emre Turan'ın "Bilimle Afet" başlıklı projesi de TÜBİTAK tarafından kabul edildi. İstanbul Güngören İlçesinde görev yapan öğretmen Abdülcelil Gök ise "Ciddiye Al" ve "Engeli Olan Bireyleri Etkili Afet Yönetimi Aracılığıyla Güçlendirme" projeleri ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları'ndan destek almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, deprem kuşağında yer alan ve deprem gerçeğiyle sıklıkla yüz yüze gelen Türkiye'de afete hazırlığın çok önemli bir eğitim konusu olduğunu belirtti.

Son dönemde Elazığ, İstanbul, İzmir'de depremi yaşandığını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Tüm depremlerde okullardaki kamera kayıtları inceleniyor. Sosyal medyada da benzer deprem anı videolarını görüyoruz. Deprem anında kaçmak yerine çök-kapan-tutun pozisyonunda olmalıyız. Bunun içselleşmesi için en baştan başlamamız gerekir; çocukluktan, çocuk kitaplarından ve çocuklara verilecek deprem eğitimlerinden... Okul tabanlı afet eğitimi projemiz kapsamında Japonya'da gerçekleştirdiğimiz ileri düzey afet eğitime katılan öğretmenlerimizden Nurben Doğan'ın deprem anında yapılması gerekenleri, masal tadında anlatan "Çök! Kapan! Tutun!"adlı kitabını, okul öncesi ve ilkokul 1 ve 2'nci sınıf öğrencilerimize ücretsiz olarak ulaştıracağız."

Bakan Selçuk, ödül kazanan, uluslararası kuruluşlardan kabul gören tüm öğretmenleri kutladı.

"2019'dan bu yana 250 bini aşkın meslektaşımız afet eğitimi aldı"

Afete her an hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Selçuk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz de bu hassasiyetle davranarak tüm öğretmen ve öğrencilerimizi hayat kurtaracak bilgi ve becerilerle donatmak istiyoruz. 2019'dan bu yana 250 bini aşkın meslektaşımız afet eğitimi aldı. 25 öğretmenimiz Japonya'da ileri düzey afet eğitimlerine katılmıştı. Japonya iş birliğindeki ileri düzey afet eğitimimiz meyvelerini vermeye başladı. Öğretmenlerimiz Türkiye'ye döndüklerinde, çocuklarımız ve tüm toplum için önemli projeler hazırladılar. Meslektaşlarımın duyarlık, bilgi ve deneyimleriyle ortaya koydukları projeler, bundan sonra yapacağımız çalışmalara ışık tutacak."

Japonya, Deprem, Kitap, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretmen Doğan'ın JICA ödüllü 'Çök! Kapan! Tutun!' kitabı öğrencilere ücretsiz dağıtılacak - Son Dakika


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