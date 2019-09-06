Öğretmen eğitimleri devam ediyor

Sivas'ta Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Kapasitesinin Güçlendirilmesine yönelik düzenlenen kurs programı devam ediyor.



Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Şube Müdürleri Fehmi Tutkun ve Hülya Bozbıyık ile birlikte Ziya Gökalp Ortaokulu'nda düzenlenen kurs programına katılan öğretmenleri ziyaret etti. Okul Müdürü Aydın Yılmaz eşliğinde kursların düzenlendiği sınıfları ziyaret eden İl Müdürü Savaşçı, bir süre öğretmenlerle sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.



2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldığını dile getiren İl Müdürü Savaşçı, "Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, velilerimiz ve bizler için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah hep birlikte bu dönemde arzu ettiğimiz başarıları yakalayacağız. Sivas, eğitim yatırımları bakımından ülkemizin en önde gelen ilerinden bir tanesi konumunda. Sayın Valimiz Salih Ayhan'ın göreve geldiği ilk günden itibaren eğitime, öğrenciye, öğretmene verdiği önemi hepimiz biliyoruz. Bu bizim için büyük bir fırsattır. Hemen her derdimizle dertlenen, bizleri dinleyen, istişare içerisinde bulunan bir valimiz var. Bu imkanları, bu desteği en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Hep birlikte gece gündüz demeden çalışarak eğitimde arzu ettiğimiz hedefleri yakalayacağız. Ben sizlere inanıyor ve güveniyorum" dedi. - SİVAS