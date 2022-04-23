Öğretmen, "En sevdiğim öğrenci kutuda" dedi, öğrenciler duygulandı - Son Dakika
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Öğretmen, "En sevdiğim öğrenci kutuda" dedi, öğrenciler duygulandı

23.04.2022 18:20

Sosyal medyada bir öğretmen tarafından hazırlanan video kısa sürede viral oldu. "En sevdiğim öğrenci" diyerek öğrencilerden kutuya bakmalarını isteyen öğretmenin hazırladığı kutudan ayna çıkması, hem öğrenci mutlu etti hem de izleyenleri duygulandırdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sosyal medyada çeşitli videolar dolaşmaya devam ediyor. Bir öğretmen tarafından öğrencilerini mutlu etmek için hazırlanan video ise sosyal medyada hayli ilgi gördü.

"EN SEVDİĞİM ÖĞRENCİ" DİYEREK KUTUYA BAKMALARINI İSTEDİ

Öğretmen, öğrencilere "En sevdiğim öğrenci kutuda, onu görmek istiyorsanız kutuya bakın" diyerek tek tek kutuya bakmalarını ancak kimsenin kutu hakkında yorum yapmamasını talep etti.

KUTUYA BAKANLARIN MUTLULUĞU YÜZLERİNE YANSIDI

Öğrenciler de öğretmenlerinin isteğine uyarak teker teker kutuya bakmaya başladı. Bu sırada kutuya her giden öğrencinin de mutluluğunun yüzüne yansıdığı görüldü.

İÇİNDE AYNA VARMIŞ

Videonun sonunda ise kutunun içinde ne olduğu gösterildi. Kutunun içindeki aynayı gören sosyal medya kullanıcıları, duygulandıklarını dile getirdi. Video, sosyal medyada da kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

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Son Dakika Yaşam Öğretmen, 'En sevdiğim öğrenci kutuda' dedi, öğrenciler duygulandı - Son Dakika


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