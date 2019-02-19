Son Dakika Haberleri: Öğretmen Erkek Öğrencilere Cinsel İstismardan Tutuklandı

Öğretmen Erkek Öğrencilere Cinsel İstismardan Tutuklandı

1 saat önce

Adana'da erkek öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen tutuklandı.

Öğretmen Erkek Öğrencilere Cinsel İstismardan Tutuklandı, System.String[]
Adana'da erkek öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki bir okulda daha önce hakkında cinsel istismar suçlaması olan ancak kanıtlanamadığı için serbest kalıp aynı okulda görev yapmaya devam eden Türkçe öğretmeni A.T.'nin bu kez de erkek öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. Polisin yaptığı çalışma sonucunda ifadesi alınan erkek öğrencilerin öğretmenin cinsel istismarına maruz kaldığını öne sürdüğü öğrenildi. Bu ifadeler doğrultusunda öğretmen gözaltına alındı.

Suçlamaları kabul etmeyen öğretmen çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:30 Kaynak: İHA

Sarıçam, Adana, 3. Sayfa
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