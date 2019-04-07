Öğretmen evinde ölü bulundu Mersin
'de boşanma aşamasında olan, 6 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan 38 yaşındaki Türkçe öğretmeni, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Genç
kadının cesedi, sabah uyanan 6 yaşındaki kızı tarafından bulundu
MERSİN - Mersin'de özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Eda K., evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Boşanma aşamasındaki kadının cesedi, sabah birlikte yaşadığı 6 yaşındaki kızı tarafından bulunurken, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda K., merkez Yenişehir
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki Fatma Eser
Apartmanı'nın 12. katındaki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Boşanma aşamasında olduğundan yaklaşık 1 yıldan uzun süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen genç öğretmenin cesedi, birlikte yaşadığı 6 yaşındaki kızı tarafından odasında bulundu.
Kızının çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir vasıtasıyla girdiği evde, genç öğretmenin bir çok yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirledi. Eda K.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis
ekiplerinin cinayetle ilgili çalışmaları sürerken, çevredeki vatandaşlardan ve bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda bir kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.