Son Dakika Haberleri: Öğretmen Evinde Ölü Bulundu

Öğretmen Evinde Ölü Bulundu

39 dakika önce

Öğretmen evinde ölü bulundu Mersin'de boşanma aşamasında olan, 6 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan 38 yaşındaki Türkçe öğretmeni, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Genç kadının cesedi, sabah uyanan 6 yaşındaki kızı tarafından bulunduMERSİN - Mersin'de özel bir okulda Türkçe...

Öğretmen evinde ölü bulundu
Mersin'de boşanma aşamasında olan, 6 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan 38 yaşındaki Türkçe öğretmeni, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Genç kadının cesedi, sabah uyanan 6 yaşındaki kızı tarafından bulundu

MERSİN - Mersin'de özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Eda K., evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Boşanma aşamasındaki kadının cesedi, sabah birlikte yaşadığı 6 yaşındaki kızı tarafından bulunurken, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda K., merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Fatma Eser Apartmanı'nın 12. katındaki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Boşanma aşamasında olduğundan yaklaşık 1 yıldan uzun süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen genç öğretmenin cesedi, birlikte yaşadığı 6 yaşındaki kızı tarafından odasında bulundu.
Kızının çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir vasıtasıyla girdiği evde, genç öğretmenin bir çok yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirledi. Eda K.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin cinayetle ilgili çalışmaları sürerken, çevredeki vatandaşlardan ve bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda bir kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:43 Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üzerine Televizyon Düşen Minik Kamil Efe, Hayatını Kaybetti Gözü Dönmüş Zanlı, Kız Kardeşini Öldürüp Anne ve Babasını Yaraladı Bar İşletmecisi Yanında Çalışan Genci Sokak Ortasında Döverek Öldürdü 6 Yaşındaki Çocuk, Evin Odasına Girince Öğretmen Olan Annesinin Cansız Bedenini Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 15:22:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmen Evinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]