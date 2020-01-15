Öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan... - Son Dakika

Öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan...

6 saat önce

Öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle

Öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Filiz'in suç vasfını değiştirerek aynı hapis cezasına mahkum etti. - İSTANBUL

Atalay Filiz, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:12 Kaynak: İHA
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