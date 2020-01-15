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Öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan...
6 saat önce
Öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:12 Kaynak: İHA
Öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Filiz'in suç vasfını değiştirerek aynı hapis cezasına mahkum etti. - İSTANBUL
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