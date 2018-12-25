Son Dakika Haberleri: Öğretmen Gümüşeli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Öğretmen Gümüşeli Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

İstanbul'da akciğer tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Adapazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojileri Alanı Öğretmeni Murat Gümüşeli, Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öğretmen Gümüşeli Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
İstanbul'da akciğer tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Adapazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojileri Alanı Öğretmeni Murat Gümüşeli, Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adapazarı Belediyesi Gelir Birimi Sorumlusu Birsen Gümüşeli'nin eşi Adapazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojileri Alanı Öğretmeni Murat Gümüşeli 4 aydır tedavi gördüğü hastalığına yenik düştü. 1963 doğumlu ve 2 çocuk babası Murat Gümüşeli'nin cenazesi eğitim camiasına da büyük üzüntü yaşattı. Tekeler Merkez Cami'nden kaldırılan cenazesine Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Adapazarı İlçe Emniyet Müdürü Ziya Cevherli, çok sayıda öğretmen arkadaşları ve Adapazarı Belediyesi personeli katıldı. Cenazeye katılan Başkan Dişli, belediye Gelir Birimi Sorumlusu Birsen Gümüşeli'ne başsağlığı dileklerinde bulunarak acısına ortak oldu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:21 Kaynak: İHA

Yaşam
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