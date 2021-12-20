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Son dakika: ÖĞRETMEN İLE VELİNİN DOLANDIRICILIK DAVASI - Son Dakika

Son dakika: ÖĞRETMEN İLE VELİNİN DOLANDIRICILIK DAVASI

20.12.2021 12:01

Edinilen son dakika haberine göre TUZLA'da 2 çocuk annesi Neşe Öztürk (47) iddiaya göre 'Paranızı değerlendiririm' vaadinde bulunan çocuğunun sınıf öğretmeni İ.E.'ye (53) 27 bin lirayı elden teslim etti.

TUZLA'da 2 çocuk annesi Neşe Öztürk (47) iddiaya göre 'Paranızı değerlendiririm' vaadinde bulunan çocuğunun sınıf öğretmeni İ.E.'ye (53) 27 bin lirayı elden teslim etti. Yine iddiaya göre geçtiğimiz Ocak ayında Öztürk'e 'Paranız 94 bin lira oldu' diyen Öğretmen İ.E., parasını isteyen Öztürk'e hakaret etti ve parayı vermedi. Öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunan Öztürk, 'Bir an önce bana adalet huzurunda 94 bin lira parayı faiziyle vermesini kendisinden istiyorum" dedi. Öğretmen İ.E.'nin de Neşe Öztürk hakkında "Hakaret" ve "İftira" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesine göre olay şöyle gerçekleşti: İki çocuk annesi Neşe Öztürk, 9 yaşındaki oğlunu Tuzla'daki özel bir okula yazdırdı. Öztürk, başka bir veliden 'sınıf öğretmeni İ.E. verilen paraları değerlendiriyor' şeklindeki söylemlerini duydu.

Suç duyurusu dilekçesine göre Öztürk, parasını değerlendirmek için 2019 yılının başlarında öğretmen İ.E.'ye Tuzla'da 27 bin lirayı elden teslim etti. Öğretmen İ.E. yaklaşık 2 yıl sonra şikayetçi Öztürk'e 'Paran faiziyle birlikte 94 bin lira oldu" dedi fakat geri ödeme yapmadı.

Geçtiğimiz Ekim ayında 94 bin lirasını telefonla arayarak isteyen Öztürk, sınıf öğretmeninin 'Sana neler edeceğim, yeğenlerimi üstüne salacağım' tehditleriyle ve ağır hakaretlerle karşı karşıya kaldı. Neşe Öztürk, dilekçesinde kendisini dolandırdığını iddia ettiği sınıf öğretmeni İ.E.'den şikayetçi olduğunu vurguladı.

VAAD EDİLEN PARAYI İSTEYİNCE ÖĞRETMENİN KENDİSİNE HAKARET ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Neşe Öztürk, suç duyurusunda bulunmasının ardından konuştu. Birkaç veli arkadaşından duyup öğretmen İ.E.'ye 2 yıl önce 27 bin lira para verdiğini söyleyen şikayetçi Öztürk, 'Bunun neticesinde bana geçen senenin Ocak ayında '94 bin liranız oldu' dedi ama şu an bana 94 bin lira olarak değil, 45 bin lira olarak geri dönüş yapabileceğini söyledi. Ben de bunun karşılığında kendisine 'Siz neden bana 45 bin TL veriyorsunuz, siz bana faizli olarak vereceğinizi söylememiş miydiniz' dedim. Bunun karşılığında bana ağıza alınmayacak hakaretlerde bulundu. 'Yeğenlerimi üzerine salarım, seni mahvedeceğim, seni süründüreceğim' gibi söylemlerde bulundu bana" şeklinde konuştu.

Çocuğunun sınıf öğretmeni İ.E.'yi bu nedenle Başsavcılığa şikayet ettiğini belirten Öztürk 'Gereken cezayı çekmesini istiyorum. Bir tefeci olduğunu, bir dolandırıcı olduğunu bilmiyordum açıkçası. Kendisi hakikaten bir dolandırıcı, tefeci niteliğini taşıyor. Bir öğretmen sıfatını taşımıyor. O yüzden kendi şahsım adına çok çok üzgünüm, böyle bir insanla muhatap olduğum için. Diğer veli arkadaşlarımızın da böyle bir tuzağa düşmesi nedeniyle onlar adına da çok üzülüyorum. Dilerim ki hak, adalet yerini bulur" ifadelerini kullandı.

'ADALET HUZURUNDA 94 BİN LİRA PARAYI FAİZİYLE VERMESİNİ İSTİYORUM'

Şikayetçi Öztürk, Öğretmen İ.E.'nin 'Fabrikalarımız var, fabrikamızdaki kendi paramızı değerlendiriyoruz' gibi vaatlerle parasını aldığını söyledi. Neşe Öztürk hukuk mücadelesini 2 çocuğu için sürdürdüğünü belirterek 'Koronavirüs sebebiyle bazı zorluklardan geçtik. Hani en azından cebimizdeki paramızın da üç-beş değerlenmesi neticesinde bir öğretmen olarak kendisine güvendik açıkçası. Gerçekten yanıldığımızı düşünüyorum. Böyle bir şahsiyete güvenmek hakikaten büyük bir yanlışmış. Bu da bana ders olsun, bundan sonraki hayatımda hiç inanın böyle bir tuzağa düşeceğimi zannetmiyorum. Bir de diyorum ki hiç kimse de düşmesin. Diyeceklerim kelimelere sığmıyor. Şahsın bir an önce bana adalet huzurunda 94 bin lira parayı faiziyle vermesini kendisinden istiyorum" dedi.

ÖĞRETMEN DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öztürk, Öğretmen İ.E.'nin kendisine Ocak ayında 45 bin lira değerinde ıslak imzalı senet verdiğini iddia etti. Öğretmen İ.E.'nin de Neşe Öztürk hakkında 'Hakaret" ve 'İftira" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Son dakika: ÖĞRETMEN İLE VELİNİN DOLANDIRICILIK DAVASI
Son dakika: ÖĞRETMEN İLE VELİNİN DOLANDIRICILIK DAVASI
Son dakika: ÖĞRETMEN İLE VELİNİN DOLANDIRICILIK DAVASI
Son dakika: ÖĞRETMEN İLE VELİNİN DOLANDIRICILIK DAVASI

Neşe Öztürk, Öğretmen, Adalet, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: ÖĞRETMEN İLE VELİNİN DOLANDIRICILIK DAVASI - Son Dakika


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