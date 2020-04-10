Öğretmen kaligrafi ile "evde kal" çağrısına destek sunuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğretmen kaligrafi ile 'evde kal' çağrısına destek sunuyor - Son Dakika

Öğretmen kaligrafi ile "evde kal" çağrısına destek sunuyor

6 saat önce

Elazığlı öğretmen Hacı Ormanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kaligrafi sanatıyla "Evde kal" çağrısı yapıyor.

Elazığlı öğretmen Hacı Ormanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kaligrafi sanatıyla "Evde kal" çağrısı yapıyor.

Elazığ Şair Hayri İlkokulunda görevli öğretmen Ormanoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat eve sığar" sloganıyla yapılan "Evde kal" çağrısına destek olmak için evdeki boş zamanında kaligrafi sanatını öğrendi.

Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Ormanoğlu, hem "Evde kal" çağrısına destek veriyor hem de öğrendiği sanatı ile evlerinde kalan öğrenciler ile tanıdıklarının yüreğine dokunuyor.

Hacı Ormanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada ülkenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini işaret ederek herkesin devletin aldığı kararlara uyulması gerektiğini söyledi.

Evlerinde kalanların zamanlarını boş geçirmemesini isteyen Ormanoğlu, evlerinde kaldıkları vakitleri eğlenceye dönüştürerek kendilerini geliştirebilecekleri alanlara yönelebileceğini kaydetti.

25 yıldır öğretmenlik yaptığını aktaran Ormanoğlu, "Zor günler geçiriyoruz ama bu zor günleri birlikte atlatacağız. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Bu zor günleri atlatmak için sadece devlet değil, herkes elinden geldiğini yapacak. " dedi.

Ormanoğlu, öğretmen olduğu için salgınla mücadeleye katkı sunmak istediğini dile getirerek, şunları konuştu:

"Devletimiz bu süreçte evde kalınmasını istedi. Dışarı çıkmayıp sağlığınız ve başkasının sağlığı için kurallara uyuyoruz. Evde kalırken de zamanımızı verimli kullanmamız lazım. Öğrencilerim de evde onlar ve toplum için bir şeyler yapmak istedim. Öğretmeniz toplumun öncüleriyiz. Ben de atalarımızdan kalan kaligrafi sanatını kendi imkanlarımla öğrendim. Çok da iyi oldu. Boş olan bu zamanda kendimize ne katarsak kardır. İnsan bir şeyler ile uğraşınca mutlu oluyor."

"Moral ve motivasyona çok ihtiyacımız var"

Amacının yaşanan sürece farkındalık yaratarak gönüllere dokunmaya çalıştığını aktaran Ormanoğlu, "Bu kaligrafi sanatı ile birçok insanın ismini yazıyorum. İsimleri yazılı kağıtları şuna da gönderemiyorum ama sosyal medyada fotoğraflarını çekip gönderiyorum. Bu şekilde yüreklere dokunuyorum. Bu süreçte moral ve motivasyona çok ihtiyacımız var. Evde kalacağız ama zamanımızı verimli kullanacağız. " diye konuştu.

Öğrencilerinin gönderdiği yazılardan güzel dönüş aldığını vurgulayan Ormanoğlu, şunları aktardı:

"Evde yapılacak çok şey var. Zor bir süreç ama bu süreci fırsata çevirmek zorundayız. Ben de kaligrafi sanatına yöneldim. Burada sadece isim yazmıyorum. Yazdığım isimlerin altına evde kal yazarak destek olmaya çalışıyorum. İsim yazıyorum birde diyorum ki evde kalın birbirimizi unutmayalım ama evde kalalım. Olumsuzluklara yoğunlaşmayalım. Olumlu şeylere yoğunlaşalım yapabileceğimiz ne varsa yapalım. Ben bu sanatı yapıyorum. Buraya bir çok insanın ismini yazdım. Öğrencilerimin, 65 yaş üstü insanların isimlerini yazıp gönderiyorum çok mutlu oluyorlar. "

Öğretmen kaligrafi ile evde kal çağrısına destek sunuyor

Sağlık Bakanlığı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:17 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e geliyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi         
19:00
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı         
18:51
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz         
18:38
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi         
18:19
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı! Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!         
18:15
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:13
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt: Önemli değil         
18:04
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları         
17:50
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız         
17:47
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz         
17:33
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
17:28
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı         
17:23
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti         
17:14
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi         
17:10
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı         
17:07
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi         
16:53
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak         
16:46
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı         
16:36
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi         
16:36
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı         
16:35
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:32
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak         
16:24
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı         
16:14
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:06
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü         
15:40
Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak         
15:39
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı         
15:33
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla         
15:24
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi 64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 19:05:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğretmen kaligrafi ile "evde kal" çağrısına destek sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]