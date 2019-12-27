Öğretmen katilinin davası - Son Dakika

Pendik'te, "kendisini öldürmesi için kiralık katil olarak tuttuğunu" öne sürdüğü kadın öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tanju Doğan ile ölen öğretmen İlkay Sivaslı'nın ağabeyi ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı, sanık Doğan'ın Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki tedavisine ilişkin evrakın dosyaya gönderildiğini tutanağa geçirdi.

Söz verilen sanık Doğan, 2014 yılında intihara teşebbüs ettiğini ileri sürerek, "Bu tarihten önce psikiyatrik tedavi görüp görmediğimi hatırlamıyorum. Olaydan önce maktulün kız kardeşi bana maktulü öldürmem için siyanür gönderdi. Bunu kargoyla gönderdi. Buna ilişkin dekontu mahkemeye sunuyorum." dedi.

İlkay Sivaslı'nın ailesinin avukatı Nazlıgün Aytekin Ergürtuna, maktulün kız kardeşinin olmadığını belirterek, "Erkek kardeşleri vardır. Sanığın olay sırasında ve olay öncesindeki davranışları ve olayı işleyiş biçimi tasarlayarak öldürme suçunu oluşturmuştur." diye konuştu.

Sanık Doğan'ın avukatı Muhammed Cihad Özbek, müvekkilinin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Tanju Doğan'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek suç tarihinde cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı konusunda rapor aldırılmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Tanju Doğan'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.