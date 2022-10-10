ÖĞRETMEN, KENDİSİ GİBİ ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN TENEFFÜS ARKADAŞI

GAZİANTEP'te yüzde 40 engelli raporu bulunan, yürüme güçlüğü çeken sınıf öğretmeni Mustafa Alkan (41), 3 engelli öğrencisinin diğer arkadaşları gibi sosyalleşmediğini fark edip, hareket geçti. Alkan, okul bahçesinde basketbol oynayıp, 3 çocuğun sosyalleşmesini sağlıyor. Teneffüslerde de sık sık öğrencileri ile bir araya gelen Alkan, "Umarım, bu davranışımız herkese örnek olur. Umarım, herkes bu çocukların da başarabilecekleri çok şeylerinin olduğunun farkına varır" dedi.

Yıllar önce okuduğu Vehbi Dai İlkokulu'na, 2011'de sınıf öğretmeni olarak atanan doğuştan yürüme engelli Mustafa Alkan, bedensel engelli öğrencileri Hüseyin Talha Açıkbaş (6), Ecrin Öztürkmen (8) ile Suriye uyruklu Ali Mustafa'nın (9) okul bahçesinde arkadaşları gibi sosyalleşmediğini fark etti. Okul yönetiminden izin alan Mustafa Alkan, mesai saatini bitirdikten sonra 3 engelli öğrenci ile bir araya gelip, vakit geçiyor. Teneffüslerde de öğrencileri ile beraber olan Mustafa Alkan, okul bahçesinde basketbol oynayıp, 3 çocuğun sosyalleşmesini sağlıyor.

'?ONLARI EN İYİ BEN ANLARIM'

Engelli öğrencilerini görünce kendi çocukluğunun aklına geldiğini belirten Mustafa Alkan, "Ben de engelli bir bireyim. Çocuklarımız çok küçük. Onların arkadaşları gibi koşup oynayamadıklarını, sportif faaliyetlerde bulunamadıklarını fark ettim. Onları en iyi ben anlarım düşüncesi ile böyle bir çalışma başlattım. Sabah öğrencilerime ders verdikten sonra, okul bahçesinde yürüme engelli öğrencimlerim ile basketbol çalışıyoruz. Amacım, dışlanmadıkları hissini oluşturmak, fırsat verilince üstün başarılara imza atabileceklerini göstermek" dedi. Engelli öğrencilerin spor faaliyetlerde bulunabilmesi için özel ilgilenilmesi gerektiğini ifade eden Alkan, "Böylelikle hem engelli öğrencilerimizin kasları gelişiyor hem de dışlanmamış olduklarını hissediyorlar. Umarım, bu davranışımız herkese örnek olur. Umarım, herkes bu çocukların da başarabilecekleri çok şeylerinin olduğunun farkına varır. Bu imkanları bizlere sağladıkları için öncelikle okul idaremize teşekkür ediyoruz. Sabah grubunda öğretmenim ama vakit buldukça, ders saatlerim dışında ve eve gitmeyerek bu öğrencilerimize destek olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

'DÖRT DUVAR ARASINA MAHKUM OLMALARINI İSTEMİYORUZ'

Vehbi Dai İlkokul Müdürü Yakup Kaya da "Okulumuzda 3 tane yürüme engelli öğrencimiz var, tekerlekli sandalye ile geliyorlar. Yine okulumuzda 3 tane engelli öğretmenimiz var. Öğrencilerimiz için imkanlarımız dahilinde, en iyi imkanları vermeye çalışıyoruz. Engelli çocuklarımızın dört duvar arasına mahkum olmalarını istemiyoruz. Okul idaresi ve öğretmenlerimiz olarak bu konuda çok duyarlıyız. Engelli öğrencilerimizin de bilişsel, duyusal becerilerini geliştirecek imkanlar sunarak, en iyi şekilde öğrenim görmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Mustafa Alkan hocamız bu konuda çok yüksek duyarlılığa sahip. Kendisi bu konuda bizlere rehberlik ediyor" dedi. Okula her gün tekerlekli sandalye ile gelen, okul görevlilerince sınıflara çıkarılan engelli öğrenciler ise okula engelli asansörü istediklerini dile getirdi. (DHA)