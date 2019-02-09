Öğretmen, 'Köpeklerime İyi Bakın' Notu Bırakıp İntihar Etti (2)
27 dakika önce
BEYAZ ÖNLÜĞÜYLE UĞURLANDIÇorum'da, kaldığı bağ evinde kendisini tavana iple asarak yaşamına son veren İngilizce öğretmeni Halil Mustafa B. için kentte canaze töreni düzenlendi.
BEYAZ ÖNLÜĞÜYLE UĞURLANDI
Çorum'da, kaldığı bağ evinde kendisini tavana iple asarak yaşamına son veren İngilizce öğretmeni Halil Mustafa B. için kentte canaze töreni düzenlendi. Hastane morgundan alınarak Ulu Cami'ye getirilen öğretmenin tabutu üzerine görev yaptığı sırada giydiği beyaz önlüğü örtüldü. Genç öğretmenin yakınları, arkadaşları ve meslektaşları cenazede gözyaşlarına boğuldu. Halil Mustafa B., öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:37 Kaynak: DHA
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